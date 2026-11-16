사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 배우 정웅인이 배우를 꿈꾸는 첫째부터 미술을 전공하는 둘째까지 세 딸의 근황을 전했다.16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 정웅인이 제주도를 찾아 이영자, 박세리, 김창옥과 만났다.이날 정웅인은 제주 풍경을 보며 딸들과 함께했던 시간을 떠올렸다. 그는 "애들 어렸을 때가 생각난다. 셋 다 똑같은 수영복 입혀서 모래놀이하고 장난쳤던 기억이 난다"고 말했다.차를 타고 이동하던 중에는 둘째 딸 소윤과 영상통화를 나눴다. 서울예술고등학교 미술과에 재학 중인 소윤은 학교에서 아버지의 전화를 받았다. 딸이 "제주도야? 제주도 갔어?"라고 묻자 정웅인은 "아빠 차 타고 이동 중이야. 아빠 잘하고 갈게"라고 답했다.소윤은 방송 촬영에 나선 아버지에게 "말 예쁘게 하고!"라고 당부했다. 정웅인은 "알겠습니다. 네. 이따 만나"라며 딸의 말을 따르는 모습으로 웃음을 안겼다.딸의 식사도 잊지 않고 챙겼다. 정웅인은 집에 남아 있는 김치찜을 언급하며 "물 조금 더 붓고 가스불 올려서 조금 졸여서 먹어"라고 설명했다. 통화를 마친 뒤에는 "우리 소윤이 예쁘게 나오네"라며 흐뭇해했다.세 딸의 사진도 공개됐다. 어린 시절 방송에 출연했던 세윤, 소윤, 다윤 세 자매의 성장한 모습에 출연진은 반가움을 드러냈다. 이영자는 "둘째가 뉴진스 해린을 닮았다고 유명하다"며 소윤의 외모를 언급했다.정웅인은 딸들이 각자 다른 진로를 준비하고 있다고 밝혔다. 첫째 세윤에 대해서는 "지금 연기를 해보겠다고 해서 입시를 준비하고 있다. 뮤지컬 배우도 꿈꾸고 있다"고 전했다. 아버지와 같은 연기자의 길에 관심을 보이며 입시를 준비 중이라는 설명이다.미술을 전공하는 둘째에 관해서는 "좋은 대학에 가는 게 목표"라고 말했다. 막내 다윤은 공부에 집중하고 있다며 "공부를 열심히 하고 있고, 공부도 잘한다"고 자랑했다.아내와의 결혼 생활에 대한 이야기도 나왔다. 정웅인은 "예전에는 많이 싸웠다. 그런데 아내가 40대 중반이 되니까 아내의 말을 모두 진리로 받아들이고 있다"고 너스레를 떨었다.박세리는 "원래 아내, 내비게이션, 캐디 말은 잘 들어야 한다고 했다"고 거들었다. 정웅인은 "그게 진리네"라고 맞장구치며 공감했다.정웅인은 2006년 12세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 세 딸을 두고 있다. 앞서 자녀들의 통학 거리 문제로 자신은 첫째·둘째와 생활하고, 아내는 셋째와 따로 지내고 있다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr