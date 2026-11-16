한효주가 '너의 그라운드'에 출연한다. / 사진제공=SBS

한효주가 '너의 그라운드'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 한효주가 '너의 그라운드'에서 야구를 전혀 모르는 스포츠 에이전트로 변신한다.다음 달 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 좌절을 겪은 야구선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 힐링 로맨스다.한효주는 극 중 대형 로펌의 에이스 변호사에서 스포츠 에이전트로 전향한 서희승 역을 맡았다. 서희승은 학창 시절부터 전교 1등을 놓치지 않았으며 변호사가 된 이후에도 단 한 번의 패소 없이 승승장구한 인물이다. 미국 연수를 마치고 스포츠 에이전트 자격증까지 취득한 그는 법무법인 '조이'의 대표 조구연(조한철 분)의 제안으로 스포츠 에이전시 '동행'에 파견된다.하지만 뛰어난 업무 능력과 달리 야구에 대해서는 아는 것이 거의 없는 이른바 '야알못'이다. 낯선 환경에 놓인 서희승은 법정에서 쌓아온 판단력과 협상력을 바탕으로 선수들에게 다가가며 스포츠 에이전트로 적응해 나간다.여기에 11년 만에 재회한 첫사랑 강해환(공명 분)과 선수와 에이전트로 다시 얽히면서 뜻밖의 상황에 직면한다. 야구계에 처음 발을 들인 서희승이 강해환과 어떤 관계를 이어갈지도 주요 관전 포인트다.17일 공개된 첫 스틸에는 변호사와 스포츠 에이전트라는 서로 다른 직업을 가진 서희승의 모습이 담겼다. 블랙 슈트를 입은 한효주는 단정한 차림과 자신감 있는 표정으로 대형 로펌 에이스 변호사의 모습을 표현했다.반면 스포츠 에이전시에서는 한층 편안한 분위기를 보여줬다. 셔츠와 재킷을 입은 채 밝게 웃거나 무언가에 놀란 듯 눈을 크게 뜬 모습이 포착됐다. 법정에서는 냉철한 판단력을 발휘했던 서희승이 낯선 야구계에서 어떤 시행착오를 겪을지 관심이 쏠린다.'너의 그라운드'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr