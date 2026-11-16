김광규가 '미운 우리 새끼'에서 새 집을 공개했다. / 사진=텐아시아, SBS

김광규가 '미운 우리 새끼'에서 새 집을 공개했다. / 사진=SBS

김광규가 '미운 우리 새끼'에서 새 집을 공개했다. / 사진=SBS

김광규가 '미운 우리 새끼'에서 새 집을 공개했다. / 사진=SBS

배우 김광규가 28년 만에 서울에 새 보금자리를 마련했다.지난 15일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 인천 송도를 떠나 서울 연희동으로 이사한 김광규의 일상이 공개됐다.이날 김광규의 새집을 찾은 임원희는 자신이 거주하는 아파트의 바로 옆 동이라는 사실에 놀라움을 감추지 못했다. 임원희가 "나 따라서 온 거냐"고 묻자 김광규는 "그런 거 아니다. 그냥 찾다 보니 이렇게 됐다"고 답했다. 이에 임원희는 "보통 집을 사면 결혼한다던데 어떤가. 이제 연애하면 나한테 다 걸린다"며 농담을 건넸다.김광규의 새집은 정돈된 공간과 깔끔한 인테리어로 눈길을 끌었다. 집을 둘러보던 임원희가 "우리 집하고 분위기가 다르다"고 하자 김광규는 "원래는 똑같았는데 이번에 이사하면서 고친 거다"라며 입주 과정에서 리모델링을 진행했다고 설명했다.두 사람은 김광규의 과거 사진을 보며 이야기를 나누기도 했다. 고등학교 시절 사진을 발견한 임원희는 "이게 형이라고요? 고등학교 때?"라며 지금과 다른 모습에 놀랐다. 스튜디오에서 영상을 지켜보던 서장훈 역시 "저 때는 머리가 너무 많았다"고 반응했다.임원희가 "이때는 강렬했는데 인상이 부드러워졌다"고 말하자 김광규는 "전세사기 당하고 부드러워졌다"고 답해 씁쓸함을 안겼다. 앞서 김광규는 과거 서울 강남에서 전세 계약을 맺었다가 공인중개사의 사기로 보증금을 잃었던 경험을 털어놓은 바 있다.이날 김광규는 어머니와 전화 통화를 나누며 가족과의 일상도 전했다. 그는 연락에 답이 늦는 이유를 묻는가 하면, 어머니가 보내준 반찬에 대해 "멸치 똥이 너무 크더라"고 투정을 부렸다. 이를 지켜보던 스튜디오의 어머니들은 김광규의 반응을 못마땅해했다.이후 김광규가 "큰형님하고 오셔라. 집들이 해야죠"라고 초대하자 어머니는 "밥 잘 챙겨먹고 건강 조심해라"며 아들의 건강을 챙겼다. 김광규 역시 "계단 조심하세요"라고 당부하며 어머니를 향한 애정을 표현했다.김광규 가족의 결혼 이야기도 화제에 올랐다. 서장훈은 "형님 중에 또 한 분이 결혼을 안 하셔서 어머니가 슬퍼하고 계시다고 한다"며 김광규의 형제 관계를 언급했다.김광규와 친분이 깊은 가수 김완선은 "김광규가 막내라서 애교도 많고 외로움도 많이 타고 사람을 좋아한다. 안타깝긴 하다"고 말했다. 이에 스튜디오의 어머니들이 "뭐가 안타깝냐. 두 사람이 같이 살아라"고 두 사람을 엮자 김완선은 "네? 전 혼자 사는 게 너무 좋아요"라고 단호하게 답해 웃음을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr