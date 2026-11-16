전현무 빼고 다 교체되더니…유재석에 '역전패', 2회 만에 지상파 꼴찌 굴욕 ('전착시')

MBC 간판 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')의 스핀오프 '전지적 집착 시점'(이하 '전착시')이 방송 2회 만에 동시간대 지상파 예능 최하위로 내려앉았다.지난 15일 방송된 MBC '전지적 집착 시점' 2회는 전국 기준 시청률 3.0%를 기록했다. 이는 동시간대 방송된 지상파 주말 예능 프로그램 중 가장 낮은 수치다. 같은 시간대 전파를 탄 KBS2 '1박 2일'은 7.1%로 1위를 지켰으며, SBS '런닝맨' 역시 3.6%를 기록해 '전착시'를 앞섰다. 지난주 첫 방송 당시 '런닝맨'보다 높은 시청률을 기록하며 기분 좋게 출발했지만, 불과 일주일 만에 역전을 허용하며 최하위로 밀려난 셈이다.'전참시'의 스핀오프로 야심 차게 출발했지만 기존 주축 멤버 중 전현무만 남기고 출연진을 교체한 데다, 스타와 매니저가 아닌 일반인 출연자의 일상을 다루는 포맷이다 보니 시청자 유입과 화제성 확보에 한계를 보이고 있다는 평가가 나온다.이날 방송에서는 좋아하는 분야에 인생을 건 두 인물의 일상이 공개됐다. 먼저 15년간 라멘을 탐구하며 3,500그릇을 먹은 9년 차 화이트 해커 웅성이 출연해 지난해 라멘에만 약 1,700만 원을 지출한 일상을 보여줬다. 라멘 애호가로 알려진 배우 하석진도 깜짝 등장해 웅성과 추억의 가게와 취향을 나누며 대화를 이어갔다.이어 종이비행기 오래 날리기 국가대표이자 기네스 기록 보유자인 이정욱이 동료 김영준, 이승훈과 11년째 이어온 도전기를 전했다. 대학 창업 동아리 1평 공간에서 시작해 80평 규모의 회사 '위플레이'를 운영하게 된 과정과 함께, 영화 속 장면을 종이비행기로 재현한 트릭샷 및 '2026 한강 종이비행기 대회' 현장이 담겼다.방송 말미 예고편에서는 톱모델 최소라의 남편인 사진작가 이코베와 국내 최초 여성 윙슈터 권혜연의 출연이 예고됐다.'전지적 집착 시점'은 매주 일요일 오후 6시 5분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr