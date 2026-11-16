방송인 하리수가 성전화 수술 당시 심경을 고백했다. / 사진=유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

방송인 하리수가 성전환 수술 과정에서 겪은 어려움을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 'MBN Entertainment' 영상 캡처

방송인 하리수가 과거 성전환 수술을 받은 뒤 극심한 통증을 겪었지만 경제적인 이유로 3주 만에 일을 시작해야 했다고 털어놨다.최근 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '불효자는 웁니다'를 주제로 출연진들이 이야기를 나눴다. 이날 하리수는 1995년 성전환 수술을 받기로 결심한 과정부터 수술 이후 겪었던 어려움까지 공개했다.하리수는 당시 수술을 위해 오랜 기간 돈을 모았다고 밝혔다. 그는 "1995년에 수술비를 다 모은 뒤 엄마께 '수술해야겠다'고 알렸더니 그때도 '꼭 해야겠냐'고 하셨다"며 가족에게 자신의 결정을 알리기까지 쉽지 않았던 시간을 떠올렸다.수술을 받기 위한 절차도 복잡했다고 설명했다. 하리수는 당시 국내에서 성전환 수술이 가능한 병원이 세 곳 정도에 불과했으며 관련 정보도 충분하지 않았다고 회상했다. 정신과 진단을 비롯한 여러 검사를 거쳐야 했고, 수술 중 사망할 가능성을 감수한다는 내용의 동의서에 가족 두 명의 서명도 필요했다고 전했다.이 과정에서 어머니와 작은언니가 힘을 보탰다고 밝혔다. 하리수는 "수술할 때도 아빠는 몰랐고 엄마와 작은 언니만 알아서 동의서도 두 사람이 써줬다"고 말했다. 이후 수술 사실을 알게 된 아버지는 어머니에게 딸의 앞날을 걱정하며 원망하는 말을 했다고 한다.수술 당일에는 생명에 대한 두려움도 느꼈다고 털어놨다. 그는 "수술하는 날 그때까지 힘들었던 게 생각나더라. 내 삶의 희망보다 '이렇게 들어가서 내 삶이 끝날 수도 있겠구나' 싶었다"고 당시 심경을 전했다.약 10시간에 걸친 수술 이후에도 고통이 이어졌다. 하리수는 "정신을 차려보니 두들겨 맞은 거처럼 온몸이 다 아프고 허리는 끊어질 것 같았다"고 말했다. 이어 "무통 주사도 없었던 시절이다. 아프면 진통제를 놔주는데 그것도 하루 3번만 놔줬다"며 회복 과정이 힘들었다고 설명했다.그러나 충분히 몸을 추스를 형편은 아니었다. 하리수는 병원에서 약 20일을 보낸 뒤 퇴원했을 당시 수술비를 제외하고 남은 돈이 100만 원뿐이었다고 밝혔다. 그는 "지금 이야기 들어보면 1년 동안 요양하는 사람도 많은데 저는 딱 3주 쉬고 생업에 뛰어들었다"며 생활비에 대한 걱정으로 곧바로 일을 시작했다고 회상했다.한편 하리수는 2001년 화장품 광고 모델로 연예계에 데뷔해 가수와 배우, 모델로 활동했다. 2007년 가수 미키정과 결혼했으나 2017년 이혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr