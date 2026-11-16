음주운전 사고로 물의를 일으킨 고경표가 '식스센스'에서 편집 됐지만, 풀샷과 목소리로는 그대로 송출됐다. / 사진=텐아시아 DB

음주운전 사고로 물의를 일으킨 고경표가 '식스센스'에서 편집 됐지만, 풀샷과 목소리로는 그대로 송출됐다. / 사진제공=tvN

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 제작진의 '최대한 편집' 방침에도 tvN 예능 '식스센스 : B사이드'에서 얼굴과 목소리를 적지 않게 비췄다.지난 15일 방송된 '식스센스 : B사이드'에서는 유재석, 송은이, 비비, 고경표와 게스트 이상엽, 모델 신현지가 충남 보령을 찾아가 '억 소리 나는 보령'을 주제로 가짜 찾기에 나서는 모습이 담겼다.이날 방송은 고경표가 지난 14일 새벽 만취 음주운전 사고를 낸 뒤 하루 만에 공개된 회차다. 앞서 제작진은 "15일 방송분과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 고경표의 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다.실제 방송에서 고경표의 단독 샷은 상당 부분 걷어내졌지만, 멤버들과 함께 잡히는 단체 화면과 대화 장면에서는 모습과 목소리가 그대로 송출됐다.오프닝부터 다른 멤버들과 나란히 서서 환하게 웃으며 인사를 나눈 고경표는 보령 해변에 도착해 점프샷을 찍을 때도 얼굴과 목소리가 담겼다. 이후에도 보령 머드축제 이야기가 나오자 "흙 퍼먹어도 되나"라고 묻고, 공룡알 해물찜을 앞에 두고 "평년가가 가늠이 안 된다"고 말하는 등 멘트가 이어졌다.식사 자리에서도 고경표는 멤버들의 말에 맞장구를 쳤고, 은행나무 콘셉트 카페에 도착해서는 송은이와 함께 "여기서 하루만 쉬었다 가고 싶다. 너무 좋다"고 감탄하는 장면까지 방송에 남았다.고경표의 출연분 노출은 지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에 이어 두 번째다. '놀면 뭐하니?' 역시 개인 멘트와 단독 장면을 위주로 긴급 편집을 진행했으나, 전체 출연진이 함께 있는 화면과 박수를 치며 웃는 모습 등이 일부 포착됐다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동의 한 도로에서 술을 마신 상태로 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 육박하는 0.150%였다. 고경표는 15일 자신의 SNS에 자필 사과문을 올리고 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 전했다.최종회만을 남겨둔 '식스센스 : B사이드'가 다음 주 마지막 방송에서는 고경표의 분량을 어느 수준까지 정리할지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr