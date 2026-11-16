강예원이 부친의 빚을 털어놨다. / 사진='장사건물주 강호동' 유튜브 캡처

강예원이 부친의 빚을 털어놨다. / 사진='장사건물주 강호동' 유튜브 캡처

배우 강예원이 세상을 떠난 부친이 남긴 막대한 빚을 뒤늦게 알게 된 사실을 고백하며, 이를 갚기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.지난 15일 유튜브 채널 '장사건물주 강호동'에는 '열심히 살았는데 빚만 10억. 영화배우 강예원이 다시 엄마랑 사는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 강예원이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.강예원은 지난 4월 세상을 떠난 부친의 소식을 전하며, 아버지가 돌아가신 뒤 가족 몰래 짊어지고 있던 약 10억원의 빚을 알게 됐다고 털어놨다. 강예원은 "우리 집은 항상 각자 알아서 자기 일을 되게 잘하는 스타일이었다"며 "주말마다 가족들이랑 밥도 먹는데 아빠가 이렇게 빚이 있고 힘든 상황인 걸 몰랐다"고 털어놨다.과거 부유했던 가정 환경과 아버지가 빚을 얻게 된 계기도 밝혔다. 강예원은 "아버지가 대기업 임원이셨다가 나오셨는데 코로나 타격을 맞았다"며 "물 사업을 하셨는데 아파트에 알칼리수 놓는 일이었는데 그게 좀 힘들었다"고 설명했다.10억 원대의 부채를 떠안게 된 강예원은 고정 지출을 줄이기 위해 본인이 거주하던 집을 정리하고 어머니의 보금자리로 들어왔다고 밝혔다. 그는 "그런 것들을 다 줄여야 되니까 (세 들어 살던 집을) 정리하고 이 집에 들어왔다. 이자 감당하면서 빚을 갚아야죠"라고 언급했다. 강예원이 감당해야 할 금액은 원금과 이자를 합쳐 약 11억원에 달하는 것으로 알려져 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr