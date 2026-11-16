그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 싱글 2집 'TO US'(투 어스) 활동을 마무리했다.투어스는 지난 15일 방송된 SBS '인기가요'에서 타이틀곡 '내 이름을 불러줘' 무대를 선보이며 약 2주간의 음악방송 활동을 마쳤다.지난 2일 발매된 'TO US'에는 'WE UP'(위 업), '내 이름을 불러줘', 'heavy'(헤비) 등 총 3곡이 수록됐다. 그동안 밝고 설레는 청춘의 모습을 주로 노래해 온 투어스는 이번 앨범에서 목표를 향한 욕심과 불안, 타인에게서 얻는 위로 등 조금 더 복잡한 감정을 다뤘다.음반 판매에서도 성과를 냈다. 'TO US'는 발매 첫 일주일 동안 82만 5360장이 판매되며 국내 주요 주간 음반 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 '내 이름을 불러줘'는 멜론 '톱 100'에서 14위를 기록했다.투어스는 활동 기간 음악방송뿐 아니라 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막 남친', KBS1 '열린음악회' 등 라이브 무대와 예능 프로그램에도 출연했다. '내 이름을 불러줘'에서는 역동적인 안무와 함께 이전보다 감정 표현에 무게를 둔 퍼포먼스를 선보였다.시상식에서도 수상 소식을 전했다. 투어스는 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'에서 신유의 개인상을 포함해 4관왕에 올랐으며, '2026 멜론뮤직어워드'에서는 '글로벌 임팩트 아티스트'를 수상했다.멤버들은 위버스 라이브를 통해 "이번에는 유독 시간이 빠르게 지나갔다"며 "42분들 덕분에 예상하지 못했던 좋은 성과도 거둘 수 있었다. 'TO US'를 통해 저희도 한 단계 성장할 수 있었다"고 활동 소감을 밝혔다.한편 투어스는 오는 12월 6일 '2026 아시아 아티스트 어워즈', 25일 '2026 SBS 가요대전'에 참석한다. 신유는 'SBS 가요대전'에서 MC도 맡을 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr