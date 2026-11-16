방송인 안영미가 과거 'SNL' 멤버들과 떠난 MT에서 갑자기 사라져 동료들이 그를 찾아 헤맸던 일화를 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 안영미가 과거 'SNL' 멤버들과 떠난 MT에서 갑자기 사라져 동료들이 그를 찾아 헤맸던 일화를 공개한다./ 사진 제공 : 비보티비

방송인 안영미가 과거 'SNL' 멤버들과 떠난 MT에서 갑자기 사라져 동료들이 그를 찾아 헤맸던 일화를 공개한다.16일 공개되는 유튜브 콘텐츠 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 'SNL'에서 함께 활동한 정상훈, 안영미, 권혁수가 출연한다.이날 정상훈은 과거 'SNL' 멤버들과 MT를 떠났다가 안영미가 갑자기 사라져 소동이 벌어졌던 일을 떠올린다. 당시 멤버들은 안영미를 찾기 위해 곳곳을 돌아다녔다고.안영미는 당시 남자친구였던 현재 남편과 통화하던 중 "나는 사라질 거예요"라고 말한 뒤 무작정 시골길을 달렸다고 밝힌다. 이를 들은 권혁수는 "전 국민을 웃기는 최고의 광대가 외로움을 느낀 거지"라며 당시 상황을 회상한다.'SNL' 생방송 도중 벌어진 돌발 상황들도 공개된다. 안영미는 방송 직전 제작진에게 화를 냈던 경험을 털어놓고, 정상훈은 김준현이 방송 도중 갑자기 자리를 비웠던 사건을 언급한다. 권혁수 역시 생방송 중 대사를 잊어버려 선배들의 도움을 받았던 일화를 전한다.권혁수는 즉석에서 독특한 연기를 선보이기도 한다. 그는 "소품이 없으면 소품도 돼야 하니까 다 할 수 있어요"라며 동물은 물론 사물까지 연기할 수 있다고 자신한다. 제작진이 돌 연기를 요청하자 돌과 바위, 조약돌을 차례로 표현했고, 정상훈은 "너 행위예술가 같아"라며 놀라워한다.정상훈이 라디오 진행 도중 눈물을 흘렸던 사연도 전해진다. 과거 안영미를 대신해 '두시의 데이트'를 일주일간 진행했던 정상훈은 마지막 방송에서 눈물을 쏟았다고 밝힌다. 이에 안영미는 "일주일 하지 않았어요?"라고 되물어 웃음을 자아낸다.한편 '개세모 시즌2' 6회는 16일 유튜브 채널 '비보티비'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr