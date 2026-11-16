'기프트' 3차 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN '기프트'

'기프트' 3차 티저 영상이 공개됐다. / 사진제공=tvN '기프트'

'기프트' 김우빈이 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임해 험난한 도전에 나선다. 폐부 위기에 놓인 선수들을 이끌게 된 그는 냉혹한 현실 앞에서 "끝내주는 반전도 기적 같은 역전도 없을 것"이라고 선언한다.16일 tvN 새 토일드라마 '기프트' 측은 김우빈과 덕천고 야구부의 이야기를 담은 3차 티저 영상을 공개했다.오는 12월 5일 첫 방송되는 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치 정민용(김우빈 분)이 전국 최하위권 고교 야구부의 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린다.공개된 티저는 "선수는 선수를 알아보는 법"이라는 정민용의 자신만만한 대사로 시작한다. 하지만 그가 마주한 덕천고 야구부의 상황은 기대와 다르다. 몇 년째 주요 경기 예선에서 탈락하고 고교 리그에서도 최하위권을 벗어나지 못하고 있는 것. 선수들의 실력을 확인한 정민용은 "이건 진짜 아니지"라며 답답함을 감추지 못한다.정민용은 선수들의 부족한 점을 냉정하게 지적하면서도 거침없는 말과 행동으로 팀을 이끈다. 저마다 다른 개성을 지닌 선수들과 부딪히는 과정에서는 예상치 못한 웃음도 만들어낸다. 문제적 감독과 오합지졸 야구부가 한 팀으로 거듭날 수 있을지가 관전 요소다.덕천고 선수들의 각오도 공개됐다. 선수들은 "가자! 지옥을 건너 승리하러 왔다! 살아서 나가자! 반드시 이긴다"라고 외치며 승리를 향한 의지를 다진다. 그러나 정민용은 "끝내주는 반전도 기적 같은 역전도 없을 것"이라며 현실적인 전망을 내놓는다.티저 후반부에서는 정민용이 "낭만적으로"라고 말하자 윤서진(서은수 분)이 "한마음 한뜻으로"라고 답한다. 이어 정민용은 "그게 우리 덕천 야구니까"라고 덧붙인다. 승리와는 거리가 멀었던 선수들이 감독과 함께 자신들만의 야구를 만들어가는 과정이 예고됐다.'기프트'는 '우리들의 블루스', '괜찮아, 사랑이야' 등을 연출한 김규태 감독과 함승훈 감독이 연출을 맡았으며, 민정·해주·성은 작가가 극본을 집필했다.tvN 새 토일드라마 '기프트'는 오는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr