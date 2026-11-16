15일 '100일의 거짓말' 12회가 방송됐다. / 사진=tvN

15일 '100일의 거짓말' 12회가 방송됐다. / 사진=tvN

15일 '100일의 거짓말' 12회가 방송됐다. / 사진=tvN

'100일의 거짓말' 박진영이 김유정에게 총을 겨누며 두 사람의 관계에 균열이 생겼다.지난 15일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 12회에서는 구국단이 조선총독부 기송관을 이용한 폭탄 작전에 나서는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 전국 가구 기준 평균 10.4%, 최고 11.3%의 시청률을 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)12회에서 사토 신이치(진선규 분)는 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)을 저녁 식사에 초대했다. 두 사람은 초대에 다른 의도가 있을 것이라고 의심했지만 유소란은 시간이 얼마 남지 않았다며 참석을 결정했다. 이에 이가경(김유정 분)은 조선총독부 기송관을 통해 총독과 정무총감의 관저에 폭탄을 보내는 작전을 제안했다.작전을 앞둔 이가경은 김태웅(박진영 분)이 위험에 휘말릴까 걱정했다. 김태웅이 관저가 아닌 김승억(이기영 분)과 저녁 식사를 한다는 사실을 확인하고서야 안도했다. 김태웅은 이가경에게 여동생 사토 하나코(오오이 키코)를 소개해 주겠다고 했지만, 작전 이후 총독부를 떠날 예정이었던 이가경은 "다음이 있을까"라며 복잡한 심경을 내비쳤다.같은 시각 사토 신이치의 관저에서는 유소란과 유필립이 그를 서재로 유인하려 했지만 계획대로 되지 않았다. 사토 신이치는 식사 도중 계암리 사건을 언급하며 금석중(감우성 분)을 비난했고, 유소란은 불편한 기색을 감추지 못했다.이어 사토 신이치는 금석중의 딸 금서희를 밀정으로 의심해 체포했다고 밝혔다. 그러나 경찰이 붙잡아 온 인물은 금서희로 위장한 이가경이 아닌 사토 신이치의 비서 야마다(코우리 유카 분)였다. 이가경이 자신과 비슷한 옷차림의 야마다를 자료실로 유인해 경찰의 추적을 피한 것.위기를 벗어난 이가경은 박세환(김동영 분)과 함께 기송관실에 잠입했다. 폭탄을 발송하려던 순간 김태웅이 경찰들을 피해 도망치라고 외쳤고, 박세환은 그가 자신들을 체포하러 왔다고 의심했다. 하지만 이가경은 자신의 이름을 부르는 김태웅의 목소리에 쉽게 움직이지 못했다.이후 박세환은 사토 신이치의 관저로 폭탄을 발송하고 전화를 걸었다. 그러나 전화를 받은 사람은 김태웅의 여동생 사토 하나코였다. 예상치 못한 상황에 이가경은 기송자를 열지 말라고 다급하게 외쳤고 김태웅을 데려와 수화기를 건넸다.같은 시각 관저에 있던 유소란과 유필립, 사토 신이치도 위험을 감지하고 서재로 향했다. 그 순간 폭탄이 터지면서 관저가 뒤흔들렸다. 수화기 너머로 폭발음을 들은 김태웅은 이가경에게 총을 겨눴다. 서로를 향한 마음이 깊어지던 두 사람이 예상치 못한 사건으로 대립하게 되면서 향후 전개에 긴장감을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr