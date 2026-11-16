카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

'하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 5성급 호텔을 방문하며 여유로운 일상을 공개했다.



박지현은 최근 자신의 SNS에 "알록달록 단풍 구경도 하고요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속 박지현은 5성급 하얏트 호텔을 방문한 모습이다. 출산 후 육아에 전념하던 그는 오랜만에 외출에 나서 가을 정취를 만끽했다.



특히 박지현은 출산한 지 얼마 지나지 않았음에도 늘씬한 몸매와 청순한 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 베이지색 카디건에 흰색 이너와 팬츠를 매치한 그는 편안하면서도 고급스러운 스타일링을 완성했다. 여기에 작은 핸드백을 더해 세련된 분위기를 자아냈다.



박지현은 화장기 적은 수수한 얼굴에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 환한 미소를 지었다. 출산 전과 다름없는 청초한 비주얼과 단아한 분위기가 돋보인다.



특히 출산 후에도 5성급 호텔에서 여유로운 시간을 보내는 박지현의 근황이 눈길을 끈다. 호텔 주변의 단풍을 감상하며 가을 나들이를 즐기는 모습에서 행복한 일상이 엿보인다.



한편 박지현은 2020년 채널A 연애 예능 '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2023년 16세 연상의 사업가와 결혼했으며, 최근 출산 소식을 전해 많은 축하를 받았다.



류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT