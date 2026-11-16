에이핑크 출신 홍유경이 엄마가 됐다. / 사진=홍유경 SNS

에이핑크 출신 홍유경이 엄마가 됐다. / 사진=홍유경 SNS

그룹 에이핑크 출신 홍유경이 엄마가 됐다.홍유경은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "11.03 오전 10:30 당당이 탄생. 원래 오늘 예정일이었지만, 일찍 세상에 나오게 된 당당이"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍유경이 출산 후 병원에서 남편의 도움을 받으며 회복하고 있는 모습. 부부는 출산 직후 두 눈이 붉어져 있어 보는 이들의 공감을 자아냈다.홍유경은 이번 출산에서 어려움이 있었다. 그는 "유도분만을 하게 돼 제왕절개를 할 줄 알았지만 얼마 뒤 자연 진통이 찾아왔다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "무통 주사가 전혀 들지 않아 내진부터 출산의 모든 과정을 생으로 느끼면서 출산했다"고 덧붙였다.홍유경은 피부과 전문의와 2023년 결혼해 2년 만인 지난 5월 임신을 발표했다.한편 홍유경은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했으나 2013년 탈퇴했다. 그는 중앙대학교 공연영상창작학부 수석 합격 후 졸업, 서울대학교 대학원 의류학과 석사 과정을 마치고 현재 사업가로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr