블랙핑크 멤버 지수가 태국 방콕을 방문했다. / 사진=지수 SNS

블랙핑크 멤버 지수가 태국 방콕을 방문했다. / 사진=지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 해외에서의 근황을 전했다.지수는 16일 새벽 자신의 인스타그램에 "날씨 요정", "라라리사 라디바🐥", "숨은 지수 찾기", "행복지수 103%" 등의 문구들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 지수가 스케줄을 소화하기 위해 떠난 태국 방콕에서 휴식 시간을 갖고 있는 모습. 그는 멤버 리사의 이름으로 도배된 상품점을 방문하기도 해 눈길을 끌었다.특히 2021년부터 해외 명품 브랜드 D사의 앰버서더로 있는 그는 또 다른 명품 브랜드 H사의 샌들을 착용했으며, 모자는 7만 6000원짜리를 착용해 시선을 모으기도 했다.한편 지수는 첫 정규 솔로 앨범 발매에 앞서 지난 9월 4일 선공개곡 'CLICK'(클릭)과 지난달 30일 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'(어딕티드)를 발표했다. 지난 9일에는 미국 유명 에이전시 WME와 글로벌 활동 관련 계약을 체결하면서 음악과 연기 등 해외 활동 확대를 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr