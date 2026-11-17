사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '원마이크'

사진=유튜브 '원마이크'

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그룹 젝스키스 출신 고지용이 건강 이상설 해명 후 방송 복귀 생각을 내비쳤다.16일 유튜브 채널 '원마이크'에는 '건강이상설부터 젝키 합류설까지.. 쏟아진 가짜 뉴스, 당사자가 답했다ㅣEP.96 고지용'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고지용은 온라인에 퍼진 야윈 모습과 관련해 "지금은 많이 좋아졌다"고 근황을 전했다.그는 "인터넷에 떠도는 건강이상설 사진은 아마 상렬이 형이랑 유튜브 한번 찍었을 때다. 그때가 아마 맥스로 빠졌을 때"라며 지상렬과 촬영했던 당시를 돌아봤다. 건강 상태가 좋지 않았지만 미리 잡아둔 약속을 지키기 위해 촬영에 참석했다고 설명했다.고지용은 "약속은 또 지켜야 되니까 잠깐 나갔는데 그게 일파만파 캡처로 퍼져버린 거죠"라고 말했다. 그러면서 "진짜 건강이 안 좋긴 했었다. 63kg까지 빠졌을 때"라며 당시 실제로 몸 상태가 나빴다는 점은 인정했다.현재 체중에 대해서는 "그거보다는 한 10kg 정도 찐 상태"라고 밝혔다. 건강이 악화됐던 배경으로는 스트레스와 음주를 꼽았다.그는 "제가 그때 스트레스도 많았고 좀 술에 의존한 것도 있었고, 여러 가지 안 좋은 일도 있었다"며 "제 자신을 너무 방치했다"고 털어놨다. 구체적인 병명이나 치료 과정을 언급하지는 않았으며, 지금은 꾸준히 관리하고 있다고 전했다.최근에는 본업에 집중하며 지내고 있다. 고지용은 자신이 하는 일을 컨설팅업이라고 소개하며 "이것저것 맞춰서 결과물을 만들어내는 것"이라고 설명했다. 해당 분야에서 일한 지 약 7년이 됐으며, 내년이면 8년 차를 맞는다고 밝혔다.처음에는 일을 배우며 시작했지만 이후 직접 사업을 운영하게 됐다고도 전했다. 고지용은 "제가 사업주가 돼서 하게 된 것도 꽤 됐다"며 현재까지 이어온 업무에 관해 이야기했다.방송 활동을 병행할 생각도 내비쳤다. 그는 "요새는 제 일 하면서 방송 활동도 조금씩 병행해볼까"라고 말했다. 개인 유튜브 채널을 운영할 계획은 없지만, 재미있는 채널에 게스트로 출연하는 데는 관심을 보였다.끝으로 고지용은 "앞으로 방송이나 유튜브에 간간이 보이게 된다면 응원 좀 부탁드리겠다"며 "모두 건강하시고 연말 마무리 잘하시길 바란다"고 인사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr