그룹 키스오브라이프 / 사진 제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 데뷔 후 처음으로 겨울 시즌에 컴백한다.키스오브라이프는 16일 공식 SNS를 통해 'KIOF IS COMING TO TOWN'이라는 제목의 영상을 공개하고 오는 25일 신보 'Greedy'(그리디)를 발매한다고 밝혔다.공개된 영상은 겨울 분위기로 꾸며진 촬영장을 배경으로 시작된다. 전작 'SWEAT'(스웨트) 활동 당시 의상을 입은 마네킹들이 등장하고, 화면이 잠시 어두워진 뒤 마네킹 자리에 실제 멤버들이 나타나는 장면으로 컴백을 알렸다.이번 신보는 키스오브라이프가 데뷔 이후 처음 선보이는 겨울 컴백이라는 점에서 눈길을 끈다. 그동안 'Sticky'(스티키), 'SWEAT' 등 여름 분위기를 살린 곡과 퍼포먼스를 선보여 온 만큼, 이번에는 계절에 맞춰 음악적 분위기에도 변화를 줄 예정이다.신보 제목인 'Greedy'는 '욕심이 많은'이라는 뜻으로, 키스오브라이프는 이번 활동에서 기존의 강렬한 이미지와는 다른 장난스럽고 편안한 매력을 보여줄 계획이다.한편 키스오브라이프의 신보 'Greedy'는 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr