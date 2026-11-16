이세영이 '재혼황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=쿠팡플레이

이세영이 최근 폭 넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있다. / 사진제공=MBC, 쿠팡플레이

배우 이세영이 '재혼 황후'를 통해 또 한 번 연기 변신에 나섰다. 그간 사극과 멜로, 현대극 등 다양한 장르에서 폭넓은 연기력을 보여준 그는 이번 작품에서 사랑스러움과 야망을 동시에 지닌 인물을 연기하며 이전과는 다른 매력을 선보이고 있다.이세영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 열연하고 있다. 겉으로는 순수하고 사랑스러운 모습을 보이지만 내면에는 야망을 품고 있는 인물이다. 이세영은 캐릭터의 양면성을 섬세하게 표현하며 극에 긴장감을 더하고 있다.이세영은 앞서 MBC 드라마 '옷소매 붉은 끝동'에서 자신의 삶을 주체적으로 살아가고자 하는 궁녀 성덕임 역을 맡아 깊은 인상을 남겼다. 안정적인 발성과 섬세한 감정 연기로 캐릭터의 내면을 설득력 있게 그려내며 호평받았다. 특히 궁녀로서의 삶과 자신의 선택 사이에서 갈등하는 인물의 감정을 밀도 있게 표현하며 작품의 몰입도를 높였다.쿠팡플레이 시리즈 '사랑 후에 오는 것들'에서는 최홍 역으로 또 다른 매력을 보여줬다. 이세영은 사랑과 이별을 겪으며 변화하는 인물의 감정을 섬세하게 표현했다. 특히 연인에게 이별을 고하는 장면에서는 감정을 쏟아내는 열연으로 현실적인 연애의 모습을 그려내 시청자들의 공감을 얻었다. 자연스러운 일본어 연기 역시 좋은 평가를 받았다.이러한 이세영의 연기 변신은 '재혼 황후'에서도 이어지고 있다. 이번 작품에서 맡은 라스타는 사랑스러운 외면과 달리 자신의 욕망을 이루기 위해 거짓말도 서슴지 않는 인물이다. 이세영은 상황에 따라 달라지는 눈빛과 표정, 목소리로 캐릭터의 양면성을 표현하고 있다.지난 11일 공개된 5~6회에서는 라스타가 나비에(신민아 분)를 사칭한 거짓말이 발각될까 불안해하는 모습이 그려졌다. 여기에 그동안 숨겨왔던 과거와 갑작스러운 임신 소식까지 전해지면서 이야기는 새로운 국면을 맞았다. 이세영은 불안한 상황에서도 자신의 욕망을 놓지 않는 라스타의 모습을 세밀하게 표현하며 극의 긴장감을 높였다. 특히 순진한 표정 뒤에 감춰진 야망을 눈빛과 말투의 미묘한 변화로 표현해 캐릭터의 입체감을 살렸다.이처럼 이세영은 사극부터 현대극, 멜로, 판타지 로맨스까지 장르를 넘나들며 다양한 인물을 소화해 왔다. 특히 '재혼 황후'에서는 기존의 사랑스럽고 애틋한 이미지에서 벗어나 욕망과 불안이 공존하는 캐릭터에 도전하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있다. 작품마다 새로운 얼굴을 보여준 이세영이 이번에는 어떤 모습으로 라스타의 서사를 완성할지 관심이 쏠린다.'재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개되며, 종영까지 4회를 남겨두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr