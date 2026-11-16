그룹 블랙핑크 멤버 지수가 해외에서의 근황을 전했다.
지수는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "사랑해요💙"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 지수가 해외 일정을 소화하기 위해 태국 방콕을 방문한 모습. 특히 한 곰돌이 인형탈과 만난 지수는 캐릭터와 유사한 입꼬리를 보여 눈길을 끌었다.
해당 게시물에는 배우 윤세아가 "또 난리났네"라는 댓글을 남기면서 지수를 보기 위해 모여든 많은 인파에 주목했다. 지수와 윤세아는 2021년 JTBC 드라마 '설강화: snowdrop'에 함께 출연한 바 있다. 한편 지수는 첫 정규 솔로 앨범 발매에 앞서 지난 9월 4일 선공개곡 'CLICK'(클릭)과 지난달 30일 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'(어딕티드)를 발표했다. 지난 9일에는 미국 유명 에이전시 WME와 글로벌 활동 관련 계약을 체결하면서 음악과 연기 등 해외 활동 확대를 예고했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지수는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "사랑해요💙"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 지수가 해외 일정을 소화하기 위해 태국 방콕을 방문한 모습. 특히 한 곰돌이 인형탈과 만난 지수는 캐릭터와 유사한 입꼬리를 보여 눈길을 끌었다.
해당 게시물에는 배우 윤세아가 "또 난리났네"라는 댓글을 남기면서 지수를 보기 위해 모여든 많은 인파에 주목했다. 지수와 윤세아는 2021년 JTBC 드라마 '설강화: snowdrop'에 함께 출연한 바 있다. 한편 지수는 첫 정규 솔로 앨범 발매에 앞서 지난 9월 4일 선공개곡 'CLICK'(클릭)과 지난달 30일 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'(어딕티드)를 발표했다. 지난 9일에는 미국 유명 에이전시 WME와 글로벌 활동 관련 계약을 체결하면서 음악과 연기 등 해외 활동 확대를 예고했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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