블랙핑크 멤버 지수가 태국 방콕에서 일정을 소화하고 있다. / 사진=지수 SNS

블랙핑크 멤버 지수가 태국 방콕에서 일정을 소화하고 있다. / 사진=지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 해외에서의 근황을 전했다.지수는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "사랑해요💙"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 지수가 해외 일정을 소화하기 위해 태국 방콕을 방문한 모습. 특히 한 곰돌이 인형탈과 만난 지수는 캐릭터와 유사한 입꼬리를 보여 눈길을 끌었다.해당 게시물에는 배우 윤세아가 "또 난리났네"라는 댓글을 남기면서 지수를 보기 위해 모여든 많은 인파에 주목했다. 지수와 윤세아는 2021년 JTBC 드라마 '설강화: snowdrop'에 함께 출연한 바 있다.한편 지수는 첫 정규 솔로 앨범 발매에 앞서 지난 9월 4일 선공개곡 'CLICK'(클릭)과 지난달 30일 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'(어딕티드)를 발표했다. 지난 9일에는 미국 유명 에이전시 WME와 글로벌 활동 관련 계약을 체결하면서 음악과 연기 등 해외 활동 확대를 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr