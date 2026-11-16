태원석이 '풀카운트'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 태원석이 SBS 새 드라마 '풀카운트'에서 프로야구팀의 주전 포수로 변신한다.16일 소속사 스토리제이컴퍼니는 "태원석이 SBS 금토드라마 '풀카운트'에 캐스팅됐다. '강용수' 역으로 돌아올 태원석 배우의 새로운 모습에 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 밝혔다.'풀카운트'는 프로야구 감독 자리를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌이는 인물들의 이야기를 그린 스포츠 드라마다. 김래원과 박훈 등이 출연을 확정했다.태원석은 극 중 프로야구팀 스타즈의 주전 포수 강용수 역을 맡는다. 강용수는 신인 1차 지명으로 입단한 뒤 한 팀에서만 선수 생활을 이어온 원클럽맨이자 스타즈를 대표하는 선수다. 뛰어난 운동 신경과 타격 실력을 갖춰 팀의 중심으로 활약하는 인물이다.다만 실력만큼 자존심도 강하다. 때로는 이기적인 태도와 허세로 주변 사람들과 갈등을 빚지만, 누구보다 야구를 향한 애정이 깊은 선수이기도 하다. 특히 감독대행 황진호(김래원 분)와 미묘한 신경전을 벌이며 극의 긴장감을 높일 예정이다.한편 태원석은 넷플릭스 '사냥개들', tvN '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등 다양한 작품에서 활약했다. 특히 배우 박보검의 주연작이었던 JTBC '굿보이', 지성의 주연작이었던 MBC '판사 이한영'에서 열연하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 또 그는 최근 공개된 넷플릭스 '사냥개들 시즌2'에서는 강인범 역을 맡아 강렬한 액션 연기를 선보이기도 했다.'풀카운트'는 내년 2월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr