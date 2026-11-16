'신인감독 김연경2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=텐아시아DB

15일 '신인감독 김연경2' 6회가 방송됐다. / 사진=MBC

15일 '신인감독 김연경2' 6회가 방송됐다. / 사진=MBC

'신인감독 김연경2'가 6주 연속 일요일 예능 2054 시청률 1위를 차지했다.지난 15일 방송된 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 6회는 닐슨코리아 기준 2054 시청률 2.9%를 기록했다. 첫 방송 이후 6주 연속 일요일 예능 프로그램 가운데 6주 연속 2054 시청률 1위를 유지했다. 수도권과 전국 가구 시청률은 각각 5.2%, 5.0%로 집계됐으며, 분당 최고 시청률은 6.5%까지 올랐다.이날 방송에서는 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 실업팀 포항시체육회와 맞붙는 모습이 그려졌다. 앞선 두 경기에서 모두 승리한 원더독스는 3연승에 도전했다. 포항시체육회는 실업팀 리그 전승 우승 경력을 보유한 강팀으로 프로팀을 상대로 승리한 경험도 있다.경기를 앞두고 원더독스에는 전력 변화가 생겼다. 김연경 감독이 기대를 걸었던 한송희가 부상으로 시즌 아웃 판정을 받은 것. 이에 김연경은 양산시청 소속 레프트 김윤하를 새롭게 영입해 공백을 메웠다. 기존 원더독스 멤버인 채선아와 이호빈은 친정팀 포항시체육회 선수로 출전했다.김연경은 이번 경기를 준비하면서 공격력 강화에 집중했다. 특히 윤영인의 득점력을 높이기 위해 직접 훈련을 지도했으며, 상대 블로킹을 공략할 수 있는 백어택 공격도 준비했다.경기 초반 원더독스는 윤영인의 공격과 이예담의 서브 에이스를 앞세워 주도권을 잡았다. 한때 12점 차까지 앞섰지만 포항시체육회의 추격으로 격차가 좁혀졌다. 원더독스는 리드를 지켜내며 1세트를 25대19로 마무리했다.2세트에서는 김연경의 선수 교체가 이어졌다. 백채림과 인쿠시를 대신해 지민경과 이예은을 투입했고, 새로 합류한 김윤하에게도 출전 기회를 줬다. 김윤하는 강한 서브로 상대 수비를 흔들며 서브 에이스를 기록했다. 원더독스는 2세트도 25대16으로 승리했다.3세트에서는 윤영인이 훈련해 온 백어택 공격에 성공했다. 김연경은 공격력을 더욱 높이기 위해 세터 츠바키를 투입했고, 두 선수의 호흡을 활용해 공격을 이어갔다. 이후 이예은까지 팀의 첫 중앙 백어택 득점에 성공했다.김연경의 선수 교체와 전술 변화에도 포항시체육회는 쉽게 물러서지 않았다. 원더독스가 한때 동점을 허용하는 접전을 벌인 가운데, 16대13으로 앞선 상황에서 방송이 마무리됐다. 승부 결과는 다음 회에서 공개된다.한편 다음 방송에서는 포항시체육회와의 남은 경기뿐 아니라 원더독스의 첫 해외 원정도 그려진다. 원더독스는 베트남 프로 1군 팀 라오까이를 상대로 새로운 도전에 나설 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr