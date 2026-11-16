서경덕 교수와 코미디언 김영희가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

코미디언 김영희가 진행하는 '말자쇼'에 한국홍보전문가 서경덕 교수가 출격한다. / 사진제공=KBS2

코미디언 김영희가 진행하는 '말자쇼'에 한국홍보전문가 서경덕 교수가 출격한다. 서 교수는 대한민국 예능 최초로 특정 기념일을 조명한 제작진의 기획 의도에 공감해 출연을 결심했다고 밝힌다.16일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '잊히지 않는 사람들' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 30년간 세계를 누비며 한국 역사와 문화를 알려온 서 교수가 출연해 한국홍보전문가의 길을 걷게 된 계기와 그동안의 활동에 관해 이야기한다.서 교수는 1990년대 견문을 넓히기 위해 떠났던 유럽 배낭여행에서 중국인이나 일본인으로 오해받았던 경험을 털어놓는다. 그는 "그때의 경험이 '한국의 역사와 문화를 알리는 의미 있는 일을 해보겠다'라는 결심으로 이어졌다"며 1996년 300여 명의 한국인과 에펠탑 광장 앞에서 '만세삼창' 플래시몹을 펼치게 된 비화를 공개한다.서경덕 교수는 "삼일절, 광복절, 현충일에 나를 섭외하는 경우는 많았다. 하지만 이날을 조명한 건 '말자쇼'가 대한민국 예능 최초"라며 "열 일 제치고 출연하겠다"고 흔쾌히 섭외에 응한 이유를 밝힌다.독도에 관한 오해와 진실을 짚어보는 시간도 갖는다. 서 교수는 '말자 할매' 김영희에게 내년 독도에서 '독도의 날' 특집을 진행해 보는 것이 어떻겠냐고 제안해 모두를 놀라게 한다. 서 교수의 깜짝 제안에 김영희가 어떤 반응을 보일지 관심이 쏠린다.'말자쇼'는 16일 오후 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr