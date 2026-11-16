배우 강미나와 한예슬이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 아이오아이와 구구단 출신 배우 강미나가 한예슬의 아역을 연기하기 위해 한 달 만에 13kg을 감량했다고 밝혔다. / 사진제공=MBN

그룹 아이오아이와 구구단 출신 배우 강미나가 한예슬의 아역을 연기하기 위해 한 달 만에 13kg을 감량했다고 밝혔다. / 사진제공=MBN

그룹 아이오아이와 구구단 출신 배우 강미나가 한예슬의 아역을 연기하기 위해 한 달 만에 13kg을 감량했다고 밝혔다.지난 15일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무와 이준이 여행 친구 강미나와 함께 일본 오카야마현 구라시키를 방문하는 모습이 그려졌다.전현무와 이준은 일본 소도시 구라시키에서 강미나와 만났다. 세 사람은 "일본 소도시 많이 다녔는데 여긴 처음"이라며 여행을 시작했다. 이들이 처음 방문한 곳은 에도 시대의 정취가 남아 있는 구라시키 미관지구였다. 고즈넉한 거리 풍경에 강미나는 "지브리 영화에 나오는 곳 같다"며 감탄했다.세 사람은 크로켓 가게에서 그룹 트레저의 정환, 현석, 요시와 우연히 마주쳤다. 트레저 멤버들은 이준을 알아보고 "어? 선배님, 안녕하세요!"라며 인사를 건넸다. 특히 이준의 '잇츠미' 안무를 따라 하며 반가움을 표현했다. 예상치 못한 만남에 이준은 "말이 안 된다"며 놀라워했다.나룻배를 타고 구라시키의 풍경을 감상하던 중에는 서로의 외모를 동물에 빗대며 농담을 주고받았다. 전현무가 강미나에게 "미나는 일어 공부하면 좋겠다. 일본 사람들이 좋아할 이미지다"라며 "강아지상 아니냐?"고 묻자, 이준은 "미나는 사막 여우상 같다"고 답했다. 이어 전현무를 향해 "형은 개죠?"라고 물었고, 전현무는 "난 시츄지. 넌 누렁이상~"이라고 받아쳐 웃음을 안겼다.나룻배에서 내린 세 사람은 붓카케 우동 원조집을 찾았다. 강미나는 식사에 앞서 맥주를 주문하며 술을 즐기는 면모를 보였다. 이후 100년 전 쌀 창고를 개조한 숙소에서 이야기를 나누던 중 자신의 음주 취향도 공개했다. 강미나는 맥주를 시작으로 와인과 위스키를 마신다고 밝혔다. 전현무가 "와인은 몇 잔 마시냐?"고 묻자 "한 병"이라고 답해 놀라움을 자아냈다.저녁에는 오카야마 특산 소고기인 '치아규'를 맛보기 위해 33년 전통의 테판야키 전문점을 방문했다. 강미나가 식사를 즐기는 모습을 지켜보던 전현무는 "예전에 '다이어트할 거예요'라고 했던 인터뷰가 기억난다"며 과거 발언을 언급했다.강미나는 "그때 이후로 13kg를 한 달 만에 뺐다. 배우로서의 첫 역할이 한예슬 선배님 아역이었다. 그래서 무조건 살을 빼야 한다고 생각했다"고 털어놨다. 이어 "3주 내내 탄산수, 클렌저 워터만 먹고 거의 굶었다"며 당시 극단적인 식단으로 체중을 감량했다고 고백했다. 같은 아이돌 출신인 이준 역시 그의 이야기에 공감했다.식사를 마친 세 사람은 숙소로 돌아와 타코야키와 편의점 음식을 먹으며 일본의 '시메 문화'를 경험했다. 다음 날 아침 강미나는 자전거를 타고 마트에 다녀온 뒤 일행을 위해 아침 식사를 준비했다. 그러나 전현무는 "나 아저씨인가 봐. 국물이 없으니까 손 가는 데가 없네"라고 말해 웃음을 자아냈다.세 사람은 데님 거리로 이동했다. 이동 중 디지털카메라를 꺼낸 강미나는 "요즘 다들 하니까 하는 거다. 저는 사실 SNS도 잘 하지 않는데 팬 분들이 요청하니까 열심히 하려고 노력한다"고 이야기했다. 이에 전현무와 이준은 "MZ 노력인이네"라며 웃었다. 데님 거리에 도착한 세 사람은 각자 데님 의상을 입어보며 여행을 이어갔다. 방송 말미에는 야구선수 출신 황재균이 합류하는 다음 이야기가 예고됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr