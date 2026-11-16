‘14살 연하’ 아야네, D라인 만삭에도 교회 행사는 참석…위대한 신앙의 힘

가수 겸 배우 이지훈의 일본인 아내 아야네가 만삭의 몸으로 선교 행사에 참석한 근황을 공개했다.아야네는 15일 자신의 SNS에 "임산부 마지막 꾸밈 외출이 될 것 같은! CGN 후원의 밤"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 아야네는 남편 이지훈과 함께 행사에 참석한 모습이다. 검은색 민소매 의상을 입은 아야네는 긴 웨이브 머리에 헤어밴드를 착용하고 청순한 미모를 뽐냈다. 만삭의 임산부라는 사실이 믿기지 않을 만큼 화사한 비주얼이 눈길을 끈다.특히 이지훈은 아내의 곁에서 환한 미소를 지으며 다정한 남편의 면모를 드러냈다. 두 사람은 나란히 앉아 카메라를 응시하며 행복한 분위기를 자아냈다.아야네는 "이번 후원의 밤에서 특히 일본 선교에 대한 소망을 더욱 가지게 되었던 정말 소중한 시간이었다"며 행사 참석 소감을 전했다.이어 "루희도 찬양을 들을 때면 손을 올리기도 하고 홀리해지는데 이날 힐링보이스 나오시는 분들이 귀한 찬양 해주셔서 가족 다 같이 행복하고 은혜로운 시간 보내왔다"고 덧붙였다.또한 아야네는 "지금 현재 내가 놓여진 상황에서 대단한 선교활동은 못 하더라도 지금 할 수 있는 것부터 하나씩 차근차근 해나가는 선교를 해봐야겠다는 생각을 주신 주님께 너무 감사한 하루였다"며 "루희야 좀 더 크면 엄마랑 선교 많이 다니자"고 밝혔다.한편 이지훈은 2021년 14세 연하의 일본인 아야네와 결혼했다. 두 사람은 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았으며, 현재 둘째 출산을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr