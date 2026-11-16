배우 고경표가 음주운전을 시인했다. / 사진=고경표 SNS

배우 고경표가 음주운전을 시인했다. / 사진=고경표 SNS

음주운전으로 물의를 일으킨 배우 고경표가 하루 만에 고개를 숙였다.고경표는 지난 15일 자신의 인스타그램을 통해 "죄송하다"며 사과한 뒤 "14일 새벽 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었고, 새벽에 일하고 계시던 분을 위험에 처하게 했다"고 잘못을 시인했다.고경표는 당시 상황에 대해 구체적으로 서술했다. 그는 "사고 청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다"며 "차에서 내려 어디를 들이받은 건지 살폈고, 환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸다"고 밝혔다. 그러면서 "두 분이 '이미 경찰에 신고했다'고 조심스럽게 말씀해 주셨다"고 덧붙였다.고경표는 또 아울러 경찰이 다가오자 손에 쥔 물건을 외투 안쪽으로 넣는 폐쇄회로(CC)TV에 대해서는 "손에 들고 있던 차 키"라고 설명했다. 아울러 "음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다"며 3년 전 자신이 교통안전 홍보대사로 위촉됐던 과거도 언급했다.그러면서 고경표는 활동 중단을 선언했다. 그는 "경찰 조사에 성실히 임하고 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하겠다"면서 "예정된 활동은 모두 중단하겠다. 이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 자신을 붙잡으며 살겠다"고 말했다.고경표의 승용차가 작업 중이던 청소차를 들이받은 시각은 14일 오전 3시 30분께, 장소는 서울 마포구 동교동이었다. 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 가까운 0.150%로 측정됐고, 동승자는 없었다. 해당 사고로 청소차에 타고 있던 60대 직원이 사고 이후 통증을 호소한 것으로 파악됐다.프로그램들에도 줄줄이 비상이 걸렸다. 사고 당일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 고경표의 개인 멘트가 모두 빠졌다. tvN '식스센스: B사이드' 측도 "15일 방송과 다음 주 최종회에서 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라는 입장을 냈다.오는 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 열릴 예정이던 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'은 취소됐다. 오는 29일 첫 방송될 tvN '보검 매직컬2'와 다음달 2일 공개될 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'에도 출연할 예정이었다.죄송합니다. 고경표입니다.저는 11월 14일 새벽 술을 마시고 운전하다청소차를 들이받았습니다.당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었습니다.새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드립니다.술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다.음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던제가 그 말을 어겼습니다.제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다.무책임한 행동이었습니다.청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아조금 더 가서 차를 세웠습니다.차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈습니다.환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸습니다.두 분은 이미 경찰에 신고했다고 조심스럽게 말씀해 주셨습니다.화를 내셔도 드릴 말씀이 없는 상황이었는데 그렇게 말씀해 주시니 더 당황스럽고 죄송해서, 어디라도 숨고 싶은 심정이었습니다.제 잘못에 대해 책임을 지겠다고, 다시 한번 정말 죄송하다고말씀드리고 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸습니다.영상에서 제가 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였습니다.한동안 배우로서 앞으로 어떻게 해야 할지 몰라마음이 복잡했던 때가 있었습니다. 그때 예능에 나가 사람들과어울리고 웃으면서 저부터 힘을 많이 얻었습니다.제가 나온 방송을 보고 힘든 하루였지만 잠깐이나마 걱정을잊었다고 말씀해 주신 분들이 계셨습니다.요즘 일하러 가는 하루하루가 참 기쁘고 감사했습니다.그래서 지금 방송 중인 프로그램과공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 더 죄송합니다.같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고,오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이계십니다.저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송합니다.저에게 많은 힘이 되는 말을 건네주셨던 분들께 제가 큰 걱정과 실망을 드렸습니다.오래 응원해 주신 팬 여러분, 저를 만나기 위해 시간을 내고 기다리신 분들, 제 작품과 방송을 봐주신 모든 분께 죄송합니다.제가 한 일을 생각하면 저 자신에게 너무나도 화가 나지만, 그 마음에 머물러 있기보다 제 행동 때문에 놀라고 힘드셨을 분들께다시 한번 제 말로 사과드리고 싶습니다.경찰 조사에 성실히 임하겠습니다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠습니다.예정된 활동은 모두 중단하겠습니다. 이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠습니다.정말 죄송합니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr