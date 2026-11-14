사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4'가 또다시 식당 섭외에 실패한 가운데 촬영 허락을 받고는 공개 사과했다.13일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'는 '서울, 단골의 품격' 특집으로 꾸며졌다. 배우 이현욱이 '먹친구'로 합류해 전현무, 곽튜브와 서울의 단골 맛집을 찾아 나섰다.이날 세 사람은 모서리살을 판매하는 식당을 방문했지만 촬영 허락을 받지 못했다. 방송에서는 업주가 섭외를 거절하는 구체적인 과정과 식당 상호를 공개하지 않고, 밖으로 나온 출연진의 반응을 담았다.전현무는 이현욱에게 "이런 프로그램이다"라고 설명했다. 즉석 섭외가 무산되는 상황을 직접 겪은 이현욱은 "진짜 리얼이네요"라며 놀랐다.식당 섭외가 뜻대로 풀리지 않자 전현무는 이현욱의 단골집으로 향하자고 제안했다. 앞서 이현욱이 자신의 맛집으로 언급했던 새절역 인근 중식당이었다.전현무는 "우리 프로 생기고 가장 즉흥"이라며 "이현욱만 믿고 종로에서 갑자기 새절역으로 가는 것"이라고 말했다. 예정했던 식당에서 촬영하지 못한 세 사람은 게스트의 단골집으로 동선을 바꿨다.이현욱은 갑작스럽게 단골집을 소개하게 되자 조심스러운 반응을 보이면서도 10년 동안 다닌 식당이라며 앞장섰다. 방송 이후 손님이 많아지면 편하게 방문하기 어려워질 수 있다는 걱정도 드러냈다.'전현무계획4'는 지난달 23일 방송에서 고령과 손님 증가에 대한 부담으로 촬영을 거절한 경양식 식당의 업주와 내외부 모습을 내보내 논란을 빚었다. 일부 시청자는 업주의 얼굴 모자이크가 충분하지 않고 식당을 알아볼 수 있다고 비판했으나, 이후 식당 측 인터뷰를 통해 제작진이 방송 전 해당 분량의 사용 허락을 구한 것으로 전해졌다.지난 6일 방송에서도 식당 섭외가 무산된 데 이어 이번에도 촬영 거절 상황이 담겼다. 제작진은 이번 방송에서 업주의 거절 장면을 구체적으로 보여주지 않았다.한편 전현무는 삼각지의 국수 노포를 소개하면서는 기존 단골들에게 농담 섞인 사과를 건넸다. 그는 "단골 분들의 맛집을 뺏어서 죄송합니다"라고 말한 뒤 "방송에 소개하고 말았습니다. 당분간 DM은 안 보겠습니다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr