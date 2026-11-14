유연석의 실체가 밝혀졌다./사진제공=MBC

유연석의 실체가 밝혀졌다./사진제공=MBC

가면 벗은 유연석을 향한 서현진의 반격이 시작됐다.지난 13일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 5회에서는 민준호(유연석 분)의 악행이 하나 둘 밝혀졌다. 강지선(서현진 분)은 자신 외에도 피해자가 있을 것이라 판단, 민준호의 실체를 파헤치기 시작했다.앞서 홀로 잠든 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 침입한 남자의 정체는 민준호였다. 이날 민준호는 아무렇지 않게 집안 정리를 하고, 자신이 찍어둔 사진에 따라 이화영의 머리칼과 자세까지 고쳐두는 치밀함을 보였다. 민준호가 언제부터 이화영의 뒤를 쫓은 것인지, 이화영이 왜 잠에서 깨어나지 못한 것인지, 민준호의 검은 손이 이화영에게까지 뻗은 것인지 불안감이 치솟았다.민준호의 실체를 파헤치기 위해 떠난 강지선은 민준호의 사별한 아내의 친구 김정미(주보미 분)를 만났다. 강지선은 민준호가, 아내가 죽기 전 아내 친구 김정미에게도 비슷한 악행을 저질렀음을 알게 됐다. 김정미는 강지선에게 경찰 진술을 약속했고, 강지선은 이를 이화영에게 알렸다. 그러나 김정미는 약속을 어겼다. 오히려 자신에게 진술을 부탁하는 강지선을 이상한 사람으로 몰아세우며 피했다.강지선은 민준호와의 ‘그 사건’ 이후로 남자를 믿지 못하게 된 자신을 발견했다. “하루아침에 거짓말처럼 온 세상이 달라졌다”는 강지선의 말에, 그녀가 겪는 고통이 고스란히 담겨 있었다. 이후 민준호가 자신을 고소했음을 알게 된 강지선은 민준호를 찾아갔다. 결국 진짜 얼굴을 보인 민준호는 멱살까지 잡으며 강지선을 협박했고, 강지선은 아무것도 할 수 없는 자신에 좌절하며 스스로 도망쳐 나왔다.강지선의 연락에 눈을 뜬 이화영은 어지럽고 구토를 하는 등 몸의 변화를 느꼈다. 급기야 하혈까지 하면서 병원을 찾았다. 뱃속 아이는 안전했지만 이화영은 자신도 강지선과 같은 방식으로 민준호에게 당했다는 것을 알게 됐다. 그러나 명확한 증거는 없었다. 이화영은 경찰까지 노린 민준호의 대범함에 경악했고, 반드시 민준호를 잡겠다고 결심했다.그날 밤 강지선이 민준호를 불러냈다. 술에 취한 채 민준호 앞에 모습을 보인 강지선은 “당신이 이겼어. 내가 포기한다고. 원하는 대로, 하라는 대로 내가 다 해줄게. 그러니 제발 나 좀 살려줘”라고 말했다. 승리의 여유를 보이는 민준호에게 반전이 일어났다. 강지선 앞에서 어지러움을 느끼며 쓰러진 민준호를 내려다보는 강지선의 모습으로 ‘라이어’ 5회가 마무리됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr