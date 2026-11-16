한효주와 공명이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 한효주, 공명, 김신록, 성준기 MBC 드라마 '너의 그라운드'에 출연을 확정했다. / 사진제공=MBC

배우 한효주와 공명이 7살 나이 차이를 뛰어넘은 연상연하 커플로 화제를 모았다. 두 사람의 열애 소식이 온라인을 중심으로 확산하면서 비주얼과 케미스트리를 향한 관심이 이어졌다. 그러나 실제 연인 관계가 아닌 드라마 홍보를 위한 설정으로 알려지면서 반전을 안겼다.1987년생 한효주와 1994년생 공명이 연인으로 발전했다는 이야기는 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼졌다. 두 사람의 조합을 두고 청춘 로맨스 영화 속 주인공을 연상케 한다는 반응도 나왔다. 차분하고 단아한 분위기의 한효주와 부드러운 미소가 매력적인 공명이 잘 어울린다는 평가와 함께 이들의 관계에 궁금증이 쏠렸다.두 배우가 과거 언급했던 이상형과 연애관도 재조명됐다. 한효주는 외적인 조건보다 밝고 긍정적인 에너지를 전하는 사람에게 끌린다고 밝힌 바 있다. 지친 하루를 마친 뒤 편안하게 기댈 수 있는 포근함과 깊이 있는 대화를 나눌 수 있는 성숙한 관계를 중요하게 생각한다고 전했다. 공명 역시 정해진 이상형보다는 첫인상과 함께하는 순간의 감정을 중시한다고 이야기했다. 자신의 마음을 솔직하게 표현하고 서로에게 다정할 수 있는 관계를 선호하며, 소소한 취미와 일상을 공유할 수 있는 사람에게 매력을 느낀다고 설명했다.그러나 두 사람의 열애설은 실제 교제와 무관한 것으로 알려졌다. 오는 12월 11일 공개되는 MBC 드라마 '너의 그라운드'를 알리기 위한 홍보 전략이었던 것. 작품 속 로맨스를 현실의 열애 소식처럼 연출해 시청자들의 호기심을 자극한 셈이다.'너의 그라운드'는 11년 만에 재회한 첫사랑의 이야기를 담은 청춘 로맨스 드라마다. 한 번의 좌절로 선수 생활을 멈춘 야구선수가 변호사 출신 에이전트를 만나 다시 그라운드에 서기까지의 과정을 그린다.두 배우의 실제 열애 여부에 관심이 집중됐다는 점에서 이번 홍보 방식은 작품을 알리는 계기가 됐다. 한효주와 공명의 조합을 향한 긍정적인 반응도 이어지면서 극 중 두 사람이 보여줄 로맨스에 기대가 모이고 있다.현실 커플의 탄생을 기대했던 이들에게는 뜻밖의 해프닝으로 남았지만, 두 배우의 만남 자체는 관심을 끌기에 충분했다. 실제 연인이 아닌 작품 속 커플로 호흡을 맞추는 한효주와 공명이 어떤 로맨스를 선보일지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr