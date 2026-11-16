이미지 크게보기 배우 김광규가 서울 새집에서의 일상을 전했다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 김광규가 서울 새집에서의 일상을 전했다.15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 새 '미우새 아들' 김광규가 인천 송도를 떠나 서울 서대문구 연희동에 마련한 아파트가 처음 공개됐다.이날 母벤져스는 넓은 거실과 단출한 주방, 아직 정리하지 못한 운동기구가 놓인 집을 보며 "결혼을 해야 되는데…"라고 아쉬워했다.김광규는 각종 기기로 두피와 피부를 관리하며 하루를 시작했다. 하지만 리모컨이 고장 나고 TV가 혼자 켜지는 소동이 이어졌다.외출에 나선 김광규는 같은 아파트 다른 동에 사는 임원희와 마주쳤다. 임원희는 자신을 따라 이사 왔느냐고 묻더니, 집을 사면 보통 결혼하거나 여자친구가 생기더라며 "어차피 다 걸리게 되어 있다"고 의심의 눈초리를 보냈다.김광규는 일부러 따라온 게 아니라 오다 보니 이렇게 됐다며 "여자친구도 없다"고 선을 그었다.이후 두 사람은 동네 마트에서 1+1 상품을 함께 사며 '공구'를 즐겼다. 이를 지켜보던 서장훈은 "이건 운명이다", 신동엽은 "저러다 같이 살겠다"며 농담을 던졌다.한편 김광규는 과거 방송 인터뷰에서 "출연료 3만 원, 5만 원으로 시작해 11년간 모은 돈을 날렸다. 그중 3000만 원은 빌린 돈이었다"며 전세사기 피해를 고백한 바 있다. 그는 "1억 2000만 원 전세였는데 화병이 났고, 너무 억울해 많이 울었다"며 3년간 재판까지 진행했다고 털어놨다.이후 인천 송도에 아파트를 마련하며 내 집 마련의 꿈을 이뤘던 김광규는 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에서 "서울 집 사는 데 28년 걸렸다"며 대출을 받아 연희동 구축 아파트를 샀다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr