은지원의 장수원의 남다른 신발 사랑을 저격했다./사진공=KBS

은지원의 장수원의 남다른 신발 사랑을 저격했다./사진공=KBS

가수 은지원이 젝스키스 멤버 장수원의 남다른 '신발 사랑'을 폭로하며 유쾌한 저격에 나섰다.오는 14일 오후 10시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’) 482회에서는 MC 은지원, 이요원과 ‘출연자’ 박서진, ‘특별 게스트’ 있지(ITZY) 채령이 스튜디오에 자리한 가운데, 어머니와 ‘한 달 합가’를 하고 있는 환희의 아슬아슬한 ‘모자 일상’이 공개된다.이날 환희는 어머니와 모처럼 뒷산 등반에 나선다. 환희는 “어머니와 약속한 한 달 살이가 어느덧 열흘밖에 남지 않았다. 쫓겨날 것 같은 불안한 마음에 점수를 따고자 어머니와 등산을 하기로 했다”라고 털어놓는다. 그러나 훈훈함도 잠시, 환희는 등산 중 ‘변’을 밟아 ‘멘붕’에 빠진다. 어머니는 “나뭇잎에 쓱 닦고 올라가면 되지”라고 쿨하게 말하지만, 환희는 “신은 지 얼마 되지 않은 신발인데”라며 절규한다. 결국 두 사람은 집을 나온 지 10분 만에 귀가하고, 어머니는 끓어오르는 분노에 “다시는 너랑 같이 안 갈 거다”라면서 안방으로 들어간다.스튜디오에서도 환희의 행동을 이해할 수 없다는 반응이 나오자, 환희는 “사실 제가 신발에 애착이 있다. 신발이 제 얼굴이라고 생각할 정도라 대충 닦고 산을 올라가는 건 상상할 수 없는 일”이라고 해명한다. 그러자 은지원은 “우리 젝스키스 멤버 중에도 저런 사람이 하나 있다. 바로 장수원”이라고 저격하더니 “신발을 너무 아끼길래 일부러 만날 때마다 신발을 밟아준다. 그러면 ‘아이 씨!’ 하면서 계속 신발을 닦는다”라고 장난을 실토한다.환희는 뒤늦게 어머니의 ‘삐침 사태’를 수습하기 위해 분투한다. 굳게 닫힌 안방 문 앞을 서성이다가 그는 “엄마가 좋아하는 ‘소맥’을 대낮부터 탈 수는 없고 어떡하지”라더니, “맞아, 이게 있었지!”라면서 무언가를 찾기 시작한다.환희가 어머니의 화를 풀기 위해 준비한 ‘비장의 무기’가 무엇인지 궁금증이 쏠리는 가운데, 이요원은 “사실 아들이 엄마한테 좋아하는 포인트 하나만 짚어주면 감정이 금방 풀린다”라면서 “저 같은 경우는 아들의 ‘애교’ 한마디에 살살 녹는다”라고 조언한다. 이에 박서진은 “우리 엄마는 제가 애교 부리면 ‘이게 미쳤나?’라고 하시는데”라며 ‘현실 모자’ 사례를 언급한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr