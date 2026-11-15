음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표를 두둔하는 입장문이 등장해 또 다른 논란을 낳고 있다. / 사진=텐아시아 DB

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표를 두둔하는 입장문이 등장해 또 다른 논란을 낳고 있다. / 사진=온라인 커뮤니티

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표를 두둔하는 입장문이 등장해 또 다른 논란을 낳고 있다.지난 14일 온라인 커뮤니티 디시인사이드 고경표 갤러리에는 '고경표 배우 음주사태 관련 고경표 갤러리 공식 입장문입니다'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 작성자는 '고경표 갤러리 일동'이라는 명의로 입장문을 게재했다.작성자는 먼저 "저희들이 응원하는 배우가 음주운전이라는 중대한 사회적 문제로 인해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다"라며 고개를 숙였다. 이어 "음주운전은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 잘못"이라며 고경표가 비판과 책임을 받아들여야 한다고 밝혔다.그러나 사과는 오래가지 않았다. 작성자는 돌연 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 언급하며 고경표에게도 재기의 기회가 주어져야 한다고 주장했다.입장문에는 "국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶습니다"라는 내용이 담겼다. 이어 배우라는 이유만으로 더욱 엄격한 잣대를 적용하고 활동 중단이나 사실상의 퇴출을 요구하는 것이 형평성에 부합하는지 의문을 제기했다.작성자는 대통령에게 적용되는 사회적 관용이 배우에게도 동등하게 적용돼야 한다며 고경표를 향한 과도한 비난과 이중잣대에 반대한다는 입장도 덧붙였다.문제는 음주운전 사고에 대한 책임을 논하는 과정에서 전혀 다른 인물의 과거 전력을 비교 대상으로 끌어왔다는 점이다. 고경표의 잘못을 인정한다면서도 다른 사람에게 주어진 재기의 기회를 근거로 관용을 요구하는 논리가 설득력을 얻지 못하고 있는 것이다.온라인에서도 "대통령을 소환해서 사과하는 게 코미디다"라는 비판이 나왔다. 반면 잘못을 반성하고 충분히 자숙한다면 연예인에게도 복귀할 기회는 있어야 한다는 의견도 제기됐다.다만 해당 게시물을 고경표 팬덤 전체의 공식 입장으로 받아들이기는 어렵다. 디시인사이드 갤러리는 누구나 글을 작성할 수 있는 공간으로, 게시자가 실제 팬인지, 다른 이용자들의 동의를 받았는지 확인되지 않았다. '갤러리 일동'이라는 명칭 역시 작성자가 임의로 사용했을 가능성을 배제할 수 없다. 고경표나 소속사가 발표한 입장과도 무관하다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃돌았다.특히 고경표는 2023년 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 활동하며 안전 운전의 중요성을 강조했던 인물이다. 과거 음주운전 근절을 당부했던 그가 직접 음주운전 사고를 냈다는 사실이 알려지면서 비판은 더욱 거세졌다.사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 공식 사과했다. 이어 고경표가 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯한 책임을 다하겠다고 밝혔다.방송가에도 여파가 이어지고 있다. MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등 고경표가 출연한 프로그램들은 분량 편집에 나섰다. 차기작 일정에도 차질이 불가피한 상황이다.고경표의 복귀 여부와 시기는 향후 책임 이행과 대중의 평가에 달린 문제다. 그러나 사고가 발생한 지 얼마 지나지 않은 시점에 다른 인물의 과거를 끌어와 관용부터 요구하는 것은 오히려 비판의 초점을 흐릴 수 있다. 지금 고경표에게 필요한 것은 누군가와의 형평성 논쟁이 아니라 자신이 저지른 음주운전에 대한 책임이다.안녕하십니까. 고경표 갤러리 일동입니다.먼저 저희들이 응원하는 배우가 음주운전이라는 중대한 사회적 문제로 인해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다.음주운전은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없는 명백한 잘못이며, 이에 대한 비판과 책임은 마땅히 받아들여야 합니다. 다만 대한민국의 현직 대통령인 이재명 대통령 역시 과거 음주운전 전력이 있으며, 총 4건의 전과에도 불구하고 국민의 선택을 받아 대통령에 당선된 바 있습니다.그런데 국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶습니다. 국가를 대표하는 대통령도 과거의 음주운전 전력으로 인해 현재의 지위와 활동을 부정당하지 않는 상황에서, 배우라는 이유만으로 더욱 엄격한 잣대를 적용하고 활동 중단이나 사실상의 퇴출을 요구하는 것이 과연 형평성에 부합하는지 의문입니다.고경표 갤러리 일동은 대통령에게 적용되는 사회적 관용이 배우에게도 동등하게 적용되어야 한다고 생각하며, 고경표 배우에 대한 과도한 비난과 이중잣대에 반대한다는 입장을 밝힙니다. 감사합니다.2026년 11월 14일고경표 갤러리 일동김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr