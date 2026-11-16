‘김연경2’ 김다솔, 5번째로 프로팀 진출…정관장과 입단 계약

‘신인감독 김연경’이 또 한 명의 프로 선수를 배출했다. 세터 김다솔이 여자배구 정관장에 입단하며 새로운 출발을 알렸다.김다솔은 최근 정관장과 입단 계약을 체결했다. 자유계약선수 신분이었던 그는 당초 실업팀에서 선수 생활을 이어갈 예정이었으나 정관장의 제안을 받아들이면서 다시 프로 무대에 서게 됐다. 김다솔은 주말부터 팀에 합류해 본격적인 훈련에 돌입한다.2014년 세화여고를 졸업한 김다솔은 흥국생명에 수련선수로 입단하며 프로 생활을 시작했다. 수련선수는 프로야구의 육성선수와 유사한 개념으로, 김다솔은 입단한 해 데뷔전을 치르며 가능성을 인정받았다.이후 12시즌 동안 240경기에 출전하며 경험을 쌓았다. 주전 세터로 활약한 시기도 있었지만, 지난 시즌에는 20경기 55세트 출전에 그쳤다. 결국 2025~2026시즌을 앞두고 흥국생명에서 방출되며 선수 생활의 전환점을 맞았다.김다솔은 키 173cm로 세터 포지션에서 큰 신장은 아니지만 빠른 발과 민첩한 움직임, 빠른 토스가 강점으로 꼽힌다. 풍부한 경기 경험과 날카로운 서브 능력도 갖췄다.프로 무대를 떠난 뒤에는 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경'을 통해 다시 한번 존재감을 드러냈다. 김연경이 이끄는 필승 원더독스 2기 멤버로 합류해 트라이아웃을 거쳤으며, 코트 위에서 자신의 기량을 선보였다.정관장은 현재 염혜선과 최서현 등 세터 2명으로 팀을 운영하고 있다. 세터진 보강이 필요했던 정관장은 공백기가 길지 않은 김다솔에게 주목했고, 영입을 결정했다.특히 김다솔은 흥국생명 시절 권순찬 감독과 함께한 인연이 있다. 권 감독은 김연경 감독과도 김다솔의 기량에 관해 이야기를 나눈 것으로 전해졌다.이로써 김다솔은 '신인감독 김연경' 원더독스 출신 선수 가운데 다섯 번째로 프로팀에 합류하게 됐다. 앞서 1기 출신 이나연(흥국생명), 인쿠시(정관장), 표승주(흥국생명), 구솔(현대건설)이 프로 무대에 진출한 바 있다. 2기 선수 중에서는 김다솔이 첫 번째 사례다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr