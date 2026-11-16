이미지 크게보기 오은영 박사가 AI 시대 자녀 교육에서 놓치면 안 되는 점을 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'

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오은영 박사가 AI 시대 자녀 교육에서 놓치면 안 되는 한 가지를 꼽았다.13일 '오은영의 버킷리스트' 채널에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 작곡가 김형석은 "이거 AI가 다 가르쳐 주는데 공부 왜 해야 돼냐"라는 딸의 질문을 전했다.이에 오은영은 "아이들은 AI를 엄청난 방대한 백과사전이다 이렇게 생각하면 될 것 같다"라면서도 "궁금한 게 없는 애들은 AI한테 일도 못 시킨단 말이다"라고 지적했다.그러면서 "예전에는 흔히 말하면 태정태세문단세 이걸 외웠단 말이다. 근데 지금은 그런 걸 외우는 게 아무런 의미가 없다"라며 "AI 시대일수록 생각하는 능력이 더 많이 발전을 해야 된다"라고 강조했다.오은영은 아이들과 젊은 청년들이 AI에게 상담을 한다며 "엉터리보다는 나은 것 같다"라고 평가했다.다만 그는 "AI는 공감을 흉내낸다"라고 경계했다. 진짜 갈등하고 고뇌하는 순간에는 가만히 들어 주고 따뜻하게 손을 잡아 주는 것만으로도 치유가 되지만 "AI는 그걸 못 한다"라는 설명이다.이어 오은영은 "이거는 인간만이 할 수 있는 거기 때문에 이걸 인간다움이라고 한다"라며 "그러니까 이걸 이제 놓으면 안 되는 거야. 아이들을 교육시킬 때"라고 당부했다. 이를 들은 김형석은 "요거 편집 안 했으면 좋겠다"라며 맞장구쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr