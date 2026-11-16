'저스트 메이크업'이 약 1년 만에 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

'저스트 메이크업'이 약 1년 만에 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

'저스트 메이크업'이 약 1년 만에 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

이효리가 MC로 활약했던 '저스트 메이크업'이 약 1년 만에 시즌2로 돌아온다. 첫 시즌에서 5주 연속 플랫폼 인기작 1위를 기록한 가운데, 이효리가 새 시즌에도 진행자로 나설지 관심이 쏠린다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2가 오는 27일 오후 5시 공개된다. '저스트 메이크업'은 국내외 메이크업 아티스트들이 실력과 창의력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 시즌2 역시 60명의 참가자가 경쟁을 펼칠 예정이다.지난해 10월 첫선을 보인 시즌1은 이효리가 MC를 맡아 방송 전부터 관심을 키웠다. 당시 이효리는 참가자들의 경연을 진행하며 프로그램을 이끌었다. 다만 이번 시즌2의 MC를 비롯한 구체적인 출연진은 아직 공개되지 않았다.시즌1은 컨슈머인사이트 조사에서 예능 시청 만족도 1위를 기록했고, 5주 연속 플랫폼 인기작 1위에 올랐다. IMDb 평점 8.5점을 비롯해 해외 7개국 OTT 인기 순위 TOP 10에도 진입했다.메이크업을 단순한 미용 기술이 아닌 창작 활동으로 풀어낸 미션이 주목받았다. '붉은 말', '카마데누', '인어 사냥', 'K-POP 무대 메이크업' 등 회화와 문학, 패션, 음악을 접목한 과제를 통해 참가자들이 각자의 표현 방식과 기술을 선보였다.새롭게 공개된 시즌2 티저 포스터에는 메이크업 스테이션 뒤로 60명의 모델이 나란히 서 있다. 포스터에는 "흑백요리사 제작사의 메이크업 서바이벌"이라는 문구가 담겼다. 지난 시즌과 마찬가지로 국내외 메이크업 아티스트와 신예 뷰티 크리에이터 등이 참가할 예정이다. 티저 예고편에서는 참가자들이 다양한 색채와 기법을 활용해 메이크업을 완성하는 과정이 담겼다. 시즌2는 기존의 경연 방식을 바탕으로 새로운 미션과 참가자 구성을 선보일 계획이다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 공개되며, 쿠팡 회원이라면 누구나 무료로 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr