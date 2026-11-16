사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
'나는 솔로' 31기 순자가 북클럽 강좌 취소 소식을 전한 가운데 연인 경수와 함께한 일상을 공개했다.

최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 경수와 함께한 데이트 사진을 올렸다.

사진에는 경수와 굴 사진이 올라왔다. 경수는 회색 패딩 점퍼에 검은색 팬츠를 입고 식당 앞에 서 있다. 경수는 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 패딩의 목 부분을 끌어올린 채 옆을 바라보고 있다.

편안한 차림에 자연스럽게 내려온 헤어스타일이 어우러지며 훈훈한 비주얼을 드러냈다. 이외에도 순자는 경수와 함께 먹은 듯한 푸짐한 굴 사진을 함께 올렸다.
사진 = 31기 순자 인스타그램
사진 = 31기 순자 인스타그램
앞서 순자는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 16일부터 더현대 서울에서 진행할 예정이었던 북클럽 강좌가 취소됐다고 밝혔다. 순자는 현대백화점과 협의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다며 "지금은 자세히 말씀드릴 수 없지만 불가피한 사정이 생겨 내린 결정"이라고 설명했다.

이어 강좌를 신청한 이들에게 사과의 뜻을 전하며 추후 더 좋은 자리에서 다시 인사하겠다고 약속했다. 기존 신청자들에게는 문화센터 공식 알림톡을 통해 취소 및 전액 환불 안내가 이뤄진 것으로 알려졌다.

한편 순자는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기에서 경수와 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했으며 현재 SNS를 통해 경수와의 데이트 일상과 다양한 활동을 공유하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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