사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 북클럽 강좌 취소 소식을 전한 가운데 연인 경수와 함께한 일상을 공개했다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 경수와 함께한 데이트 사진을 올렸다.사진에는 경수와 굴 사진이 올라왔다. 경수는 회색 패딩 점퍼에 검은색 팬츠를 입고 식당 앞에 서 있다. 경수는 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 패딩의 목 부분을 끌어올린 채 옆을 바라보고 있다.편안한 차림에 자연스럽게 내려온 헤어스타일이 어우러지며 훈훈한 비주얼을 드러냈다. 이외에도 순자는 경수와 함께 먹은 듯한 푸짐한 굴 사진을 함께 올렸다.앞서 순자는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 16일부터 더현대 서울에서 진행할 예정이었던 북클럽 강좌가 취소됐다고 밝혔다. 순자는 현대백화점과 협의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다며 "지금은 자세히 말씀드릴 수 없지만 불가피한 사정이 생겨 내린 결정"이라고 설명했다.이어 강좌를 신청한 이들에게 사과의 뜻을 전하며 추후 더 좋은 자리에서 다시 인사하겠다고 약속했다. 기존 신청자들에게는 문화센터 공식 알림톡을 통해 취소 및 전액 환불 안내가 이뤄진 것으로 알려졌다.한편 순자는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기에서 경수와 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했으며 현재 SNS를 통해 경수와의 데이트 일상과 다양한 활동을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr