사진=텐아시아DB

사진=tvN '원더픽'

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'원더픽' 배우 이상엽이 촬영에 늦어 결국 고개를 숙였다.16일 방송된 tvN '원더픽'에서는 이승연, 김태훈, 이상엽이 한식당을 찾아 이야기를 나눴다.이날 이승연과 김태훈은 이상엽이 도착하기 전 두 사람만으로 오프닝을 시작했다. 이승연은 "드디어 우리 꿈이 실현됐다. 둘이 하니까 조촐하고 좋지 않냐"며 이상엽의 빈자리를 반겼다.그는 "난 얘가 오래 못 갈 줄 알았다. 이 순간만을 늘 기다렸다"며 "남자 대표, 여자 대표 좋지 않냐"고 너스레를 떨었다. 김태훈도 "제작비는 책정된 거니까 상엽이 출연료를 반 나누자"고 거들었다.뒤늦게 이상엽이 차량을 타고 등장하자 두 사람의 장난은 계속됐다. 김태훈은 "우린 서서 오프닝하고, 자기는 슈퍼스타냐"고 놀렸다. 다급하게 달려온 이상엽은 "이게 무슨 일이옵니까. 통촉하여 주시옵소서"라며 사극 말투로 고개를 조아렸다.이상엽은 두 사람에게 식사를 대접하려다 늦었다고 해명했다. 그는 "두 분께 맛있는 거 대접해 드리려고 식당 좀 알아보느라 늦었다"며 자신이 없는 사이 촬영을 시작한 제작진에게도 섭섭함을 드러냈다.하지만 이승연과 김태훈은 이미 출연료 계산까지 끝냈다고 받아쳤다. 이상엽은 다시 "통촉하여 주시옵소서"라고 외친 뒤 제작진을 향해 "이 사람들 진짜 얄짤없네"라고 투덜거려 웃음을 안겼다.세 사람은 이후 한식당으로 이동했다. 실내 폭포 장식을 본 김태훈은 "90년대 이후부터 성공한 사람들이 가는 갈빗집 배경"이라고 말했다. 이승연이 집 뒤에 있는 홍제천 폭포를 자주 찾는다며 "물 내려오는 걸 보면 그렇게 기분이 좋더라"고 하자, 김태훈은 "성공하셨네"라고 응수했다.한정식집에서 상견례를 많이 한다는 이야기에는 이상엽이 자신의 경험을 전했다. 그는 "전 결혼식 장소에서 상견례를 하고, 장모님 처음 뵐 때 한정식집에 갔다"고 밝혔다.이상엽이 두 사람에게 최근 한정식집에 가본 적이 있는지 묻자 이승연은 "난 결혼은 한 번 해서"라고 답했다. 예상치 못한 대답에 이상엽은 "한정식집을 꼭 결혼 때문에 가는 건 아니니까"라며 당황했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr