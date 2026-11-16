사진=유튜브 '원마이크'

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그룹 젝스키스 출신 고지용이 아들 승재와의 만남을 둘러싼 소송 이유를 밝혔다.16일 유튜브 채널 '원마이크'에는 '건강이상설부터 젝키 합류설까지.. 쏟아진 가짜 뉴스, 당사자가 답했다｜EP.96 고지용'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고지용은 양육비 미지급 문제로 잘못 알려진 소송에 대해 "이 소송은 면접교섭권에 대한 소송"이라고 설명했다.그는 "저희가 합의 이혼을 할 때 '그때그때 시간이 될 때 본다'는 조건으로 했는데 그게 애매했다"고 털어놨다. 그러면서 "그러다 보니 아이를 더 못 보게 되고 해서 재판부에 판결을 구한 거다"라며 "명확하게 달에 몇 회든 이런 걸 정했으면 좋겠다는 거다"라고 밝혔다.고지용은 "그걸 하고 있는 거지, 다른 건 없다"며 아들과 만나는 횟수와 일정을 정하기 위한 소송이라는 점을 강조했다.앞서 지난 9월 고지용 측은 이혼 후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례에 불과하다고 주장했다. 전처 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기했다는 사실도 밝혔다.허양임은 당시 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 반박했다. 그는 "고지용 씨로부터 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태"라고 설명했다. 향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행하겠다는 입장도 전했다.고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재를 얻었다. 부자는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연했다. 두 사람은 2024년 4월 협의이혼했으며, 아들의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있다.이혼 사실은 올해 7월 뒤늦게 알려졌다. 고지용은 당시 "아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 설명했다. 이후 인터뷰에서는 아들이 친구들의 부모에게 이혼 사실이 알려지지 않기를 원해 그 뜻을 존중했다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr