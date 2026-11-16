사진 = 김소연 인스타그램

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사진 = 김소연 인스타그램

사진 = 김소연 인스타그램

배우 김소연이 세련된 가을 패션과 변함없는 동안 미모로 시선을 사로잡았다.김소연은 최근 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 김소연은 지브라 패턴이 돋보이는 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 의상에 같은 계열의 니트를 어깨에 둘러 포근한 분위기를 연출한 김소연은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 은은한 미소와 또렷한 이목구비가 어우러져 우아한 매력을 더한다.이어진 사진에서 김소연은 커다란 조명과 커튼을 배경으로 옆모습을 드러냈다. 목을 감싼 니트와 어깨 아래로 흐르는 긴 머리카락이 부드러운 분위기를 자아내는 가운데, 시선을 옆으로 둔 김소연의 오뚝한 콧날과 날렵한 턱선이 돋보인다.또 다른 사진에서 김소연은 흰색 재킷에 뿔테 안경을 착용하고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 스마트폰을 양손으로 잡고 화면을 바라보는 모습에서 지적인 분위기가 느껴지며, 자연스럽게 내려온 검은 머리카락이 단정한 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 김소연은 한 손으로 머리카락을 가볍게 잡은 채 스마트폰을 들어 올리고 있다. 안경 너머로 드러나는 커다란 눈과 차분한 표정이 눈길을 끌며, 앞선 베이지색 스타일과는 또 다른 세련된 매력을 선보였다.김소연은 최근 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견' 촬영 현장에서 웨딩드레스를 입은 모습을 공개해 화제를 모았다.한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr