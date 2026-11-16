사진 = 김소연 인스타그램
사진 = 김소연 인스타그램
배우 김소연이 세련된 가을 패션과 변함없는 동안 미모로 시선을 사로잡았다.

김소연은 최근 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 김소연은 지브라 패턴이 돋보이는 소파에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 의상에 같은 계열의 니트를 어깨에 둘러 포근한 분위기를 연출한 김소연은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 은은한 미소와 또렷한 이목구비가 어우러져 우아한 매력을 더한다.
사진 = 김소연 인스타그램
사진 = 김소연 인스타그램
이어진 사진에서 김소연은 커다란 조명과 커튼을 배경으로 옆모습을 드러냈다. 목을 감싼 니트와 어깨 아래로 흐르는 긴 머리카락이 부드러운 분위기를 자아내는 가운데, 시선을 옆으로 둔 김소연의 오뚝한 콧날과 날렵한 턱선이 돋보인다.

또 다른 사진에서 김소연은 흰색 재킷에 뿔테 안경을 착용하고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 스마트폰을 양손으로 잡고 화면을 바라보는 모습에서 지적인 분위기가 느껴지며, 자연스럽게 내려온 검은 머리카락이 단정한 스타일을 완성했다.
사진 = 김소연 인스타그램
사진 = 김소연 인스타그램
마지막 사진에서 김소연은 한 손으로 머리카락을 가볍게 잡은 채 스마트폰을 들어 올리고 있다. 안경 너머로 드러나는 커다란 눈과 차분한 표정이 눈길을 끌며, 앞선 베이지색 스타일과는 또 다른 세련된 매력을 선보였다.

김소연은 최근 JTBC 새 드라마 '연애의 재발견' 촬영 현장에서 웨딩드레스를 입은 모습을 공개해 화제를 모았다.
사진 = 김소연 인스타그램
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한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장했다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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