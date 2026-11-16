그룹 블랙핑크 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 위버스 공지. / 사진=위버스 캡처

그룹 블랙핑크가 YG엔터테인먼트(이하 YG)의 전속계약 아티스트 명단에서 제외됐다. 같은 날 공식 팬 커뮤니티 위버스의 신규 멤버십 판매까지 일시 중단되면서 향후 그룹 활동과 계약 관계에 관심이 쏠리고 있다.16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 YG가 제출한 올해 3분기 보고서의 '전속계약 현황'에는 베이비몬스터, 위너, 은지원, 트레저 등 4팀만 이름을 올렸다. 지난 8월 반기보고서까지 포함됐던 블랙핑크는 이번 명단에서 빠졌다.블랙핑크는 2023년 3분기 보고서부터 올해 반기보고서까지 11개 정기보고서에 연속으로 이름을 올려왔다. 약 3년 만에 전속계약 명단에서 제외된 셈이다.블랙핑크는 2023년 12월 멤버 4명 전원이 YG와 그룹 활동에 대한 전속계약을 체결했다. 다만 개인 활동에 대해서는 별도 계약을 맺지 않기로 합의했다. 이후 지수, 제니, 로제, 리사는 각자의 소속사에서 솔로 활동을 펼치고, 완전체 활동은 YG와 함께하는 방식으로 활동해 왔다.이번 명단 제외와 관련해 YG 측은 "현재 블랙핑크 멤버들은 아티스트로 개별 활동을 이어가고 있으며, 그룹 활동에 대해 논의하고 있다"고 밝혔다.이어 "당사는 당분간 개인 활동에 전념하고자 하는 멤버들의 뜻을 존중하며, 블랙핑크라는 이름 아래 변함없이 좋은 모습을 보여드리기 위한 논의를 이어가겠다"고 전했다.여기에 같은 날 블랙핑크의 위버스 멤버십 신규 구매가 일시 중단된다는 공지도 올라왔다. 공지에 따르면 16일 오후 2시부터 글로벌 및 일본 멤버십의 신규 구매가 중단됐다. 기존 가입자는 멤버십 혜택을 그대로 이용할 수 있다.구체적인 중단 사유는 알려지지 않았다. 다만 전속계약 명단 제외와 멤버십 판매 중단이 같은 날 알려지면서 팬들 사이에서는 YG와 블랙핑크의 계약 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 추측이 나오고 있다. 두 사안의 연관성은 확인되지 않았다.블랙핑크는 이번 3분기 보고서의 전속계약 명단에서는 빠졌지만, YG의 지식재산권(IP) 관련 사업 설명에는 여전히 등장한다. 보고서에는 블랙핑크의 유튜브 구독자 1억명 돌파와 월드투어 '데드라인' 관련 실적도 담겼다.YG는 블랙핑크와의 그룹 활동 계약이 종료됐는지에 대해서는 명확히 밝히지 않았다. 향후 그룹 활동에 대한 논의를 이어가겠다는 입장만 전한 가운데, 블랙핑크의 완전체 활동이 어떤 방식으로 이어질지 주목된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr