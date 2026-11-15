'미운 우리 새끼' 가수 김완선이 26살 연하 남배우를 향한 마음을 고백했다.
15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 김완선이 스페셜 MC로 함께했다.
서장훈은 "다재다능한 김완선 씨도 사실 쌩 '미우새'다"라며 김완선의 비혼주의 선언에 대해 질문을 던졌다.
김완선은 비혼주의라기보다 스스로 결혼에 적합하지 않은 사람이라는 걸 알 뿐이라고 설명했다. 그러자 서장훈은 결혼 생각이 1%도 없다면서 최근 연하남에게 빠졌다는 제보가 있다며 "누구냐"고 캐물었다.
김완선은 "드라마를 볼 때마다 좋아하는 이상형이 바뀐다. 요새 안효섭 씨가 눈에 들어오더라"고 털어놨다. 이어 '너의 시간 속으로' 속 안효섭의 외모와 목소리, 몸매, 연기까지 하나하나 치켜세웠다.
또 김완선은 안효섭이 결혼하자고 한다면 어떻게 하겠냐는 질문에 "당장 결혼해야죠. 하루를 살아도 해야죠"라며 곧바로 답을 내놨다.
한편 1969년생인 김완선과 1995년생인 안효섭의 나이 차는 26살이다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 김완선이 스페셜 MC로 함께했다.
서장훈은 "다재다능한 김완선 씨도 사실 쌩 '미우새'다"라며 김완선의 비혼주의 선언에 대해 질문을 던졌다.
김완선은 비혼주의라기보다 스스로 결혼에 적합하지 않은 사람이라는 걸 알 뿐이라고 설명했다. 그러자 서장훈은 결혼 생각이 1%도 없다면서 최근 연하남에게 빠졌다는 제보가 있다며 "누구냐"고 캐물었다.
김완선은 "드라마를 볼 때마다 좋아하는 이상형이 바뀐다. 요새 안효섭 씨가 눈에 들어오더라"고 털어놨다. 이어 '너의 시간 속으로' 속 안효섭의 외모와 목소리, 몸매, 연기까지 하나하나 치켜세웠다.
또 김완선은 안효섭이 결혼하자고 한다면 어떻게 하겠냐는 질문에 "당장 결혼해야죠. 하루를 살아도 해야죠"라며 곧바로 답을 내놨다.
한편 1969년생인 김완선과 1995년생인 안효섭의 나이 차는 26살이다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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