이미지 크게보기 가수 김완선이 26살 연하 남배우를 향한 마음을 고백했다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 가수 김완선이 26살 연하 남배우를 향한 마음을 고백했다.15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 김완선이 스페셜 MC로 함께했다.서장훈은 "다재다능한 김완선 씨도 사실 쌩 '미우새'다"라며 김완선의 비혼주의 선언에 대해 질문을 던졌다.김완선은 비혼주의라기보다 스스로 결혼에 적합하지 않은 사람이라는 걸 알 뿐이라고 설명했다.그러자 서장훈은 결혼 생각이 1%도 없다면서 최근 연하남에게 빠졌다는 제보가 있다며 "누구냐"고 캐물었다.김완선은 "드라마를 볼 때마다 좋아하는 이상형이 바뀐다. 요새 안효섭 씨가 눈에 들어오더라"고 털어놨다. 이어 '너의 시간 속으로' 속 안효섭의 외모와 목소리, 몸매, 연기까지 하나하나 치켜세웠다.또 김완선은 안효섭이 결혼하자고 한다면 어떻게 하겠냐는 질문에 "당장 결혼해야죠. 하루를 살아도 해야죠"라며 곧바로 답을 내놨다.한편 1969년생인 김완선과 1995년생인 안효섭의 나이 차는 26살이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr