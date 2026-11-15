리센느, 음악 방송 4관왕…"미나미 보고 언니 있지"

그룹 리센느(RESCENE)가 SBS '인기가요'에서 1위를 차지했다.15일 방송된 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에서는 아일릿의 '체포하겠어', 리센느의 '위드'(With), 머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'가 1위 후보로 경쟁했다.이날 1위는 총점 7361점을 기록한 리센느에게 돌아갔다. 리센느는 트로피를 받은 뒤 "항상 도와주시는 소속사 식구 분들, 모든 스태프 분들께 감사드린다"고 말했다.이어 "사랑하는 리마인(팬덤 명), 1등 할 수 있게 해주셔서 감사하다. 미나미 언니, 보고 있지. 우리 상 받았다. 앞으로 더 열심히 하는 리센느 되겠다"며 팬들과 멤버 미나미에게도 감사 인사를 전했다.한편 이날 '인기가요'에는 규현, 롱샷, 리센느, 베스티, 베이비돈크라이, 싸이커스, 아일릿, 언차일드, 에이머스, A2O 소울, 에이티즈, 엑스러브, NCT 드림, 엔탑, 장민호, ITZY 채령, 키빗업, 투어스, 트레저, 피원하모니, 하이키 등이 출연했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr