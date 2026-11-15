방송인 홍진경이 6년간 함께한 PD에게 고가의 재킷을 또 선물했다.
지난 12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '6년 동안 고생한 PD 위해 한턱 크게 쏘는 홍진경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 홍진경은 안경 브랜드 행사에 참석하기 전 PD와 카페에서 만났다. PD의 옷차림을 살펴본 그는 "우리 오늘 안경 브랜드 파티 가는 거 알고 있냐. 근데 이 의상은 아닌 것 같다"고 지적했다. 그러나 해당 의상은 홍진경이 직접 사준 선물로 밝혀졌다. PD는 "이 옷 기억 안 나냐"며 "이거 2년 전에 생일 선물로 선배가 사준 옷이다"라고 말했다. 티셔츠와 바지, 카디건까지 당시 홍진경이 약 200만원어치 옷을 사줬고, 행사에 가기 위해 그 옷을 입고 나왔다는 것.
뜻밖의 답변을 들은 홍진경은 겉옷을 추가하는 쪽으로 방향을 바꿨다. 그는 "그러면 스타일링을 해주겠다. 겉에 재킷을 하나 입자"고 제안했다. 또 "안경 브랜드에서 우리 좋게 보고 불러줬는데 다시는 안 부르는 수가 있다"고 농담했다.
두 사람은 편집숍으로 이동해 재킷을 골랐다. PD가 남색 재킷을 걸치자 홍진경은 "지금 입은 옷에 잘 어울린다"며 "사이즈도 괜찮다"고 평가했다. 하지만 가격이 259만원이라는 말을 듣고는 "사라. 내가 사주는 건 아니다. 추천만 해주는 콘셉트"라고 선을 그었다.
PD도 물러서지 않았다. 그는 "나는 사주는 거라고 해서 왔다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 옷차림을 지적하며 시작된 쇼핑이 재킷값을 누가 내느냐를 두고 벌이는 실랑이로 이어졌다. 이후 두 사람은 190만원짜리 재킷을 살펴봤다. 홍진경은 자신이 이기면 PD가 자신에게 물건을 하나 사주고, PD가 이기면 재킷을 선물하겠다는 조건으로 내기를 제안했다.
결과는 홍진경의 패배였다. 묵찌빠에서 진 그는 "왜 묵찌빠를 하자 했지. 가위바위보 할 걸"이라며 아쉬워했다. PD는 "어차피 가위바위보 해도 내가 이겼다"고 응수했다. 홍진경은 가위바위보로 다시 도전했지만 또 패했고, 결국 약속대로 재킷값을 결제했다.
선물을 받은 PD는 "항시 감사하고 내가 진짜 선배 때문에 산다"며 고마움을 전했다. 그러면서 "선배는 무조건 '빠'부터 내더라. 나는 알고 있었다"고 승리 비결을 공개해 웃음을 더했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
지난 12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '6년 동안 고생한 PD 위해 한턱 크게 쏘는 홍진경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 홍진경은 안경 브랜드 행사에 참석하기 전 PD와 카페에서 만났다. PD의 옷차림을 살펴본 그는 "우리 오늘 안경 브랜드 파티 가는 거 알고 있냐. 근데 이 의상은 아닌 것 같다"고 지적했다. 그러나 해당 의상은 홍진경이 직접 사준 선물로 밝혀졌다. PD는 "이 옷 기억 안 나냐"며 "이거 2년 전에 생일 선물로 선배가 사준 옷이다"라고 말했다. 티셔츠와 바지, 카디건까지 당시 홍진경이 약 200만원어치 옷을 사줬고, 행사에 가기 위해 그 옷을 입고 나왔다는 것.
뜻밖의 답변을 들은 홍진경은 겉옷을 추가하는 쪽으로 방향을 바꿨다. 그는 "그러면 스타일링을 해주겠다. 겉에 재킷을 하나 입자"고 제안했다. 또 "안경 브랜드에서 우리 좋게 보고 불러줬는데 다시는 안 부르는 수가 있다"고 농담했다.
두 사람은 편집숍으로 이동해 재킷을 골랐다. PD가 남색 재킷을 걸치자 홍진경은 "지금 입은 옷에 잘 어울린다"며 "사이즈도 괜찮다"고 평가했다. 하지만 가격이 259만원이라는 말을 듣고는 "사라. 내가 사주는 건 아니다. 추천만 해주는 콘셉트"라고 선을 그었다.
PD도 물러서지 않았다. 그는 "나는 사주는 거라고 해서 왔다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 옷차림을 지적하며 시작된 쇼핑이 재킷값을 누가 내느냐를 두고 벌이는 실랑이로 이어졌다. 이후 두 사람은 190만원짜리 재킷을 살펴봤다. 홍진경은 자신이 이기면 PD가 자신에게 물건을 하나 사주고, PD가 이기면 재킷을 선물하겠다는 조건으로 내기를 제안했다.
결과는 홍진경의 패배였다. 묵찌빠에서 진 그는 "왜 묵찌빠를 하자 했지. 가위바위보 할 걸"이라며 아쉬워했다. PD는 "어차피 가위바위보 해도 내가 이겼다"고 응수했다. 홍진경은 가위바위보로 다시 도전했지만 또 패했고, 결국 약속대로 재킷값을 결제했다.
선물을 받은 PD는 "항시 감사하고 내가 진짜 선배 때문에 산다"며 고마움을 전했다. 그러면서 "선배는 무조건 '빠'부터 내더라. 나는 알고 있었다"고 승리 비결을 공개해 웃음을 더했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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