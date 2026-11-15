사진=텐아시아DB

사진=홍진경 유튜브

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방송인 홍진경이 6년간 함께한 PD에게 고가의 재킷을 또 선물했다.지난 12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '6년 동안 고생한 PD 위해 한턱 크게 쏘는 홍진경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍진경은 안경 브랜드 행사에 참석하기 전 PD와 카페에서 만났다. PD의 옷차림을 살펴본 그는 "우리 오늘 안경 브랜드 파티 가는 거 알고 있냐. 근데 이 의상은 아닌 것 같다"고 지적했다.그러나 해당 의상은 홍진경이 직접 사준 선물로 밝혀졌다. PD는 "이 옷 기억 안 나냐"며 "이거 2년 전에 생일 선물로 선배가 사준 옷이다"라고 말했다. 티셔츠와 바지, 카디건까지 당시 홍진경이 약 200만원어치 옷을 사줬고, 행사에 가기 위해 그 옷을 입고 나왔다는 것.뜻밖의 답변을 들은 홍진경은 겉옷을 추가하는 쪽으로 방향을 바꿨다. 그는 "그러면 스타일링을 해주겠다. 겉에 재킷을 하나 입자"고 제안했다. 또 "안경 브랜드에서 우리 좋게 보고 불러줬는데 다시는 안 부르는 수가 있다"고 농담했다.두 사람은 편집숍으로 이동해 재킷을 골랐다. PD가 남색 재킷을 걸치자 홍진경은 "지금 입은 옷에 잘 어울린다"며 "사이즈도 괜찮다"고 평가했다. 하지만 가격이 259만원이라는 말을 듣고는 "사라. 내가 사주는 건 아니다. 추천만 해주는 콘셉트"라고 선을 그었다.PD도 물러서지 않았다. 그는 "나는 사주는 거라고 해서 왔다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 옷차림을 지적하며 시작된 쇼핑이 재킷값을 누가 내느냐를 두고 벌이는 실랑이로 이어졌다.이후 두 사람은 190만원짜리 재킷을 살펴봤다. 홍진경은 자신이 이기면 PD가 자신에게 물건을 하나 사주고, PD가 이기면 재킷을 선물하겠다는 조건으로 내기를 제안했다.결과는 홍진경의 패배였다. 묵찌빠에서 진 그는 "왜 묵찌빠를 하자 했지. 가위바위보 할 걸"이라며 아쉬워했다. PD는 "어차피 가위바위보 해도 내가 이겼다"고 응수했다. 홍진경은 가위바위보로 다시 도전했지만 또 패했고, 결국 약속대로 재킷값을 결제했다.선물을 받은 PD는 "항시 감사하고 내가 진짜 선배 때문에 산다"며 고마움을 전했다. 그러면서 "선배는 무조건 '빠'부터 내더라. 나는 알고 있었다"고 승리 비결을 공개해 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr