사진=텐아시아DB

사진=tvN '식스센스'

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'식스센스' 가수 겸 배우 비비가 최근 경제적 여유가 생겼다고 밝혔다.15일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에서는 배우 이상엽과 모델 신현지가 게스트로 출연해 충남 보령에서 진짜와 가짜를 가리는 추리에 나섰다.이날 출연진이 처음 방문한 곳은 '공룡알 해물찜'을 판매하는 식당이었다.이색적인 메뉴를 앞에 둔 멤버들은 가게와 음식의 정체를 확인하기 위해 질문을 던졌다. 메뉴 가격을 묻자 식당 사장은 작은 사이즈가 "6만 원 정도"라고 답했다.신현지는 사장의 답변에서 수상한 점을 포착했다. 그는 "가짜 같다. 6만 원 정도라고 했다. 외운 것 같다"며 가격을 정확히 말하지 않은 부분을 의심했다. 유재석은 짧은 답변도 놓치지 않는 신현지를 보며 "의심을 수사관처럼 한다"고 감탄했다.해물찜 가격이 적절한지를 두고 이야기가 오가자 고경표는 "해물찜을 먹은 지 오래돼서 가격을 가늠할 수가 없다"고 말했다. 반면 비비는 얼마 전 부모님 집 근처에서 해물찜을 먹었다며 최근 경험을 꺼냈다.유재석은 곧바로 "얼마였냐"고 물었다. 식당에서 제시한 가격과 비교할 수 있는 질문이었지만, 비비는 "그게 기억이 안 난다"고 답했다. 최근 먹은 음식의 가격을 떠올리지 못한 비비의 말에 추리 대신 장난이 시작됐다.유재석은 "비비도 여유가 있구나"라고 너스레를 떨었다. 이상엽도 "가격표 안 보네"라며 비비 놀리기에 가세했다. 비비는 부인하는 대신 "(여유가) 요즘에 좀 생겼다"고 솔직하게 인정해 웃음을 자아냈다.신현지가 "워터밤은 다르다"고 농담하자 비비 역시 "워터밤으로 한탕 당겨가지고"라고 받아쳤다. 비비의 출연료나 수입은 구체적으로 밝혀진 바 없다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr