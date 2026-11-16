이미지 크게보기 방송인 이영자가 구독자 50만을 앞두고 故 전유성을 향한 고마움을 전했다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이영자TV'

방송인 이영자가 구독자 50만을 앞두고 故 전유성을 떠올렸다.15일 '이영자TV' 채널에는 "집 앞에 캠핑장 만든 이영자, 풀벌레 소리 가득한 낭만의 가을밤"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이영자는 "이거 나갈 쯤이면 50만이 됐을까? 미리 인사할까?"라며 구독자들에게 미리 인사를 건넸다. 그는 "연예인이란 이유로 진짜 구독 50만 해주셔서 너무 감사하다"며 고마워했다.이어 이영자는 "저를 알아봐 주신 전유성 선생님이 있었기에 오늘 제가 개그맨 시험에 그렇게 많이 낙방하고도 포기하지 않았다"며 스승 故 전유성을 언급했다.그는 "그만두고 싶은 순간들 너무너무 많았고 도망가고 싶은 순간들도 너무 많았는데 그래도 발굴해 주시고 넌 된다고 용기 주셨다"며 지난날을 되돌아봤다.그러면서 "우리 선생님 여러분 기억 속에 마음 속에 남을 수 있게끔 그 뜻깊은 일에 50만을 기념해서 함께 하려고 한다"고 예고했다.한편 김신영은 지난 4월 '나 혼자 산다'에서 故 전유성의 임종을 지킨 사연을 공개한 바 있다. 당시 김신영은 전유성의 "너도 아끼지 말고 맛있게 먹고 싶은 거 먹고 살아"라는 말에 다시 살이 찌게 됐다고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr