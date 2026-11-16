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현직 고등학교 음악 교사 정예담이 싱어송라이터로 데뷔한다.정예담은 오는 16일 낮 12시 각종 음원 플랫폼을 통해 데뷔 싱글 '슬픈 눈'을 발매한다.'슬픈 눈'은 사랑의 시작부터 예감한 이별의 감정을 담은 발라드곡이다. "내 눈을 읽어준 사람은 니가 처음이었어"라는 가사를 통해 사랑하는 사람과의 만남과 이별에서 느끼는 감정을 표현했다.정예담은 이번 곡의 작사와 작곡, 편곡에 직접 참여했다. 스트링 콰르텟 연주를 바탕으로 서정적인 분위기를 살렸으며, 후렴에서는 고음과 감정 표현을 강조했다.정예담은 한국교원대학교 음악교육과에서 작곡을 전공했으며, 현재 고등학교 음악 교사로 재직 중이다. 클래식과 팝, 발라드 등 다양한 장르를 접해온 그는 이번 싱글을 시작으로 본격적인 음악 활동에 나선다.정예담의 데뷔 싱글 '슬픈 눈'은 오는 16일 낮 12시 멜론, 지니, 벅스, 스포티파이 등 국내외 음원 플랫폼에서 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr