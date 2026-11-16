사진=손태영 유튜브

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배우 권상우와 손태영이 미국에서 결혼기념일을 함께 보냈다.15일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '18주년 결혼기념일을 맞은 손태영♥권상우 부부의 특별한 하루(+딸 리호 선물)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는 지난 9월 미국을 방문한 권상우가 손태영과 뉴욕 맨해튼에서 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 손태영은 "9월 28일, 밖에 둘이 나왔는데 알고 보니 결혼기념일이었다"고 말했다.권상우는 "나오기 전에 알았지"라고 답했지만, 손태영은 자막으로 "저는 완전 까먹었지 뭐예요"라고 털어놨다.식사 장소는 손태영이 이전에 방문했던 맨해튼의 식당이었다. 그는 "예전에 왔을 때 여기 식당이 맛있어서 권 아빠를 데리고 왔다"고 설명했다. 부부는 지인과 함께 식사를 마친 뒤 카페로 자리를 옮겨 디저트를 먹었다.권상우는 손태영을 바라보며 "살면서 가장 오래 만난 여자네요. 18년을 만났습니다"라고 말했다. 손태영도 "저도 그래요. 참 오래 만난 남자입니다"라고 화답하며 미소를 지었다. 서로에게 같은 표현으로 답하며 오랜 시간을 함께한 부부의 대화를 이어갔다.두 사람의 연애 초기 사진과 결혼식 당시 모습도 공개됐다. 과거 결혼기념일에 남겼던 영상까지 더해져 부부가 함께 쌓아온 추억을 돌아봤다.집으로 돌아온 권상우에게는 또 다른 일이 기다리고 있었다. 딸 리호를 위해 새로 구입한 화장대를 직접 조립하는 것. 외출을 마친 그는 부품을 맞추고 가구를 조립하며 딸의 선물을 완성하기 위해 나섰다.새 화장대를 확인한 리호는 기뻐하며 아빠에게 고마움을 전했다. 권상우는 딸에게 "깨끗하게 써라"고 당부했다. 아내와 결혼기념일을 보낸 데 이어 딸의 가구까지 직접 만들어주며 가족과 시간을 보냈다.권상우와 손태영은 2008년 9월 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 손태영은 현재 자녀들과 미국 뉴저지에서 생활하고 있으며, 유튜브 채널을 통해 가족의 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr