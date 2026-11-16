TOMORROW X TOGETHER 'STEAL THE WIND' Seoul Finale Concert / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER 'STEAL THE WIND' Seoul Finale Concert / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER's Soobin and Beomgyu 'STEAL THE WIND' Seoul Finale / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER's Huening Kai, Yeonjun and Taehyun 'STEAL THE WIND' Seoul Finale / BIGHIT MUSIC (HYBE)

TOMORROW X TOGETHER 'STEAL THE WIND' Seoul Finale Concert / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 지난 13일부터 15일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 다섯 번째 월드투어 'STEAL THE WIND'(스틸 더 윈드) 서울 공연을 통해 지난 7년의 음악적 궤적을 되짚는 동시에 재계약 이후 맞이한 새로운 챕터의 포문을 열었다.신곡과 대표곡을 유기적으로 엮어낸 이번 무대는 흔들림 없는 라이브 보컬과 정교한 퍼포먼스, 멤버들의 높아진 음악적 참여도를 바탕으로 소년기에서 성년기로 이어지는 성장 서사를 설득력 있게 구현했으나, 일부 무대 조명과 시야 확보 측면에서는 아쉬움을 남겼다.기존 'ACT' 시리즈의 마침표를 찍고 새로운 출발을 알린 'STEAL THE WIND'는 예측 불가능한 삶의 기류를 헤치고 나아가는 의지를 전면에 내세우면서도, 세트리스트를 과거로 역행시키는 과감한 연출로 멤버들과 팬덤이 함께 통과해 온 성장의 시간을 입체적으로 조망했다.공연의 포문은 신곡 'Storm Is...'가 열었으며, 팀 특유의 역동적인 에너지와 새로운 사운드를 결합해 단숨에 현장 열기를 끌어올렸다. 이어 팬들의 큰 사랑을 받아온 'Take Me to Nirvana'와 국내에서도 인기몰이를 한 일본 발매곡 'Setsuna Hanabi'(세츠나 하나비)가 색다른 결을 더했고, 바닥에 누운 채 펼치는 독창적 안무가 돋보인 'Bed of Thorns'까지 퍼포먼스 실험이 쉴 틈 없이 이어졌다.오프닝 섹션 내내 투모로우바이투게더의 가장 강력한 무기는 격렬한 군무 속에서도 흔들리지 않는 안정적인 라이브 역량이었다. 선명한 성량과 세밀한 마이크 컨트롤 덕분에 고난도 안무를 소화하는 과정에서도 멤버 개개인의 애드리브와 보컬 디테일이 객석 구석구석 생생하게 전달됐다.메인 스테이지와 돌출 무대를 오가는 유기적 동선 활용은 돋보였으나, 일부 구간의 조명 연출은 퍼포먼스의 몰입도를 저해하는 아쉬운 대목으로 남았다. 'Stick With You' 무대에서 멤버들이 공연장 곳곳으로 흩어지며 관객과의 거리를 좁혔음에도, 역광 위주의 조명 배치가 멤버들의 얼굴에 그림자를 드리워 좌석 관객의 시야를 방해했고, 정교한 안무의 매력을 온전히 전달하기 위한 무대 환경 개선의 여지를 남겼다.중반부 무대는 서로 다른 시기의 디스코그래피를 교차 배치하며 팀의 음악적 뿌리와 현재를 하나의 맥락으로 연결했다. 신곡 'Hate It or Love It'은 'Sugar Rush Ride'(슈가 러시 라이드) 시절을 연상시키는 몽환적 무대 연출로 시선을 끌었고, 미니 5집 수록곡 'Tinnitus (돌멩이가 되고 싶어)'로 자연스럽게 이어지며 각기 다른 챕터의 서사를 하나로 엮어냈다.유닛과 솔로 무대 역시 기존의 서사를 압축적으로 훑는 동시에 멤버 개개인의 확장된 음악적 스펙트럼을 증명하는 장으로 기능했다. 'The Killa'와 'Quarter Life Crisis'를 메들리 형태로 선보인 뒤 신곡 유닛 트랙 'Sweetest Escape'와 댄서들과 함께 강렬한 분위기를 자아낸 수빈·범규의 'Touch the Sky'로 반전을 꾀했으며, 연준은 솔로곡 'Ice Cream'과 'Fxxking Star'를 통해 독자적인 아티스트 정체성을 선명히 각인시켰다.특히 후반부로 넘어가는 변곡점이 된 'Higher Love' 무대는 청량한 사운드로 공연의 에너지를 단숨에 끌어올리며 멤버들의 높아진 음악적 주체성을 확인시켰다. 15일 공연에서 휴닝카이는 "원래 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)은 5곡 구성으로 기획됐으나, 이 곡을 듣자마자 꼭 수록해야 한다고 강력히 주장해 포함됐다"는 비화를 전해 팀의 음악적 방향성을 주도하는 멤버들의 역할을 부각했다.이러한 창작 참여는 세트리스트 편곡과 공연 전반의 운영 방식까지 확장되며 빅히트 뮤직과의 재계약 이후 한층 단단해진 아티스트적 오너십을 보여줬다. 태현은 수록곡 'So What'의 편곡이 자신의 아이디어에서 출발했음을 밝혔고, 수빈 역시 13일 첫 공연에서 "관객과의 즉흥적인 대화 시간을 줄이는 대신 쉼 없이 몰아치는 퍼포먼스 중심의 무대를 구성하기로 멤버들과 뜻을 모았다"고 설명했다.공연 후반부는 'Beautiful Strangers'와 'Deja Vu'를 거쳐 'Sugar Rush Ride', 'Good Boy Gone Bad', '0X1=LOVESONG'으로 내달린 뒤 초기 대표곡인 '9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)'와 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)'로 회귀하며 진한 향수를 자극했다. 단순한 히트곡 나열을 넘어 팀의 음악적 진화를 거슬러 올라가는 구조로 배치된 본편 엔딩곡 'CROWN'은 2019년 데뷔 이후 7년 가까이 흐른 현재, 아티스트와 관객 모두가 얼마나 성장했는지를 극적으로 환기했다.시간의 흐름을 되짚는 이 같은 구성은 평범한 직장인의 단조로운 일상을 살아가는 멤버들의 모습을 담은 VCR 영상과 맞물리며 동시대 청춘들에게 더욱 깊은 울림을 안겼다. 10대 시절 판타지와 우정, 성장통을 노래하던 이들이 사회에 첫발을 내디딘 팬들과 똑같이 어른의 책임을 마주하는 모습을 그려내면서, 과거 사춘기의 불안에서 벗어나게 해주던 이들의 음악은 이제 팍팍한 성년의 일상에서 잠시 숨을 돌리게 하는 따뜻한 안식처로 진화했다.15일 앙코르 무대는 'Cat & Dog'과 일본 오리지널곡 'Kitto Zutto'(킷토 즛토)에 이어 팬송 'Blue Spring', 'MOA Diary (두밧두 와리와리)'를 연달아 선보이며 데뷔 초의 풋풋한 에너지부터 팬덤 모아(MOA)와의 굳건한 유대까지 온전히 담아냈다. 수빈은 엔딩 멘트를 통해 "데뷔 때부터 지금까지 단 한 순간도 사랑받지 못한다고 느낀 적이 없었다"며 7년간 변함없이 곁을 지켜준 팬들을 향한 진심 어린 감사를 전했다.결국 'STEAL THE WIND'는 일부 무대 시야의 아쉬움 속에서도 탄탄한 라이브 실력과 깊어진 음악적 주체성을 바탕으로 7년의 역사와 새로운 도약을 완벽한 균형 속에 녹여낸 공연이었다. 새로운 폭풍을 마주하고 나아가는 순간에도 지나온 날들을 외면하지 않은 투모로우바이투게더는, 어른의 무게를 짊어진 동시대 관객들에게 청춘의 마법이 여전히 곁에 살아 숨 쉬고 있음을 증명하며 다음 항해를 향한 기대감을 높였다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr