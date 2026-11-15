사진=텐아시아DB

사진=한혜진 유튜브

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모델 겸 방송인 한혜진이 15년 전 부케를 받고 결혼을 기대했던 사연을 밝혔다.지난 12일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '인생 첫 차박(ft.볏단우대갈비,크래미구이,길거리토스트,부캐받은썰, 소개팅)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한혜진은 풍자와 1박 2일 차박 캠핑을 즐기며 연애와 결혼에 관한 이야기를 나눴다. 풍자가 박세미의 결혼식에서 부케를 받았던 일을 꺼낸 그는 "기분 좋지 않았냐"고 물으며 자신의 경험을 떠올렸다.한혜진은 약 15년 전 친구의 결혼식에서 부케를 받았다고 밝혔다. 그는 "그때까지만 해도 부케를 랜덤으로 던졌다. 내가 지금까지 딱 한 번 부케를 받아봤다"며 당시 상황을 설명했다.부케를 받은 순간에는 자신도 곧 결혼할 것 같은 생각이 들었다고. 한혜진은 "딱 받는 순간 드는 생각이 뭔지 아냐. '기분이 좋다'가 아니다. '나 결혼하나 봐'였다"고 털어놨다. 풍자도 부케를 받았을 때 같은 기분을 느꼈다며 공감했다.한혜진은 "그때 사람들도 다 환호했다"고 회상하다가 "그런데 지금까지 혼자다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 결혼식 하객들의 축하까지 받았지만, 부케를 받았던 때의 기대와는 다른 근황을 전한 것.두 사람은 각자 바라는 연애 상대에 대해서도 대화를 나눴다. 풍자는 자신의 키가 171cm라며 자신보다 키가 크고 건장한 연하 남성이 이상형이라고 밝혔다.이를 들은 한혜진은 나이가 들면서 상대에게 바라는 조건이 달라졌다고 말했다. 그는 "사실 다 거기서 거기인데, 오히려 나이를 먹으면서 이상형이 더 단순해지는 것 같다"고 설명했다.그러면서 "이제 가능성이 없는 건 얘기하지도 않고, 생각하지도 않고, 바라지도 않게 된다"고 솔직한 생각을 전했다. 풍자가 "어느 날은 '남자면 되겠다' 싶다"고 하자 한혜진은 "또 어느 날은 '사람이면 된다'는 생각까지 한다"고 농담해 웃음을 더했다.한편 한혜진은 "풍자 결혼하면 제일 비싼 거 해줘야지. 신혼 혼수 중에 제일 비싼 거"라고 약속했다. 하지만 풍자는 "남자를 소개해달라"고 요구해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr