이미지 크게보기 '속풀이쇼 동치미' 하리수가 경찰서에 간 날 어머니에 대한 미안함을 고백했다. / 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 하리수가 경찰서에 간 날 어머니에 대한 미안함을 고백했다.14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '불효자는 웁니다'를 주제로 속풀이가 펼쳐졌다.하리수는 "여장하고 있다가 풍기문란죄로 경찰서를 갔다. 부모님이 오셨다"고 운을 뗐다.이어 그는 "엄마가 새벽에 택시 타고 와서 경찰이 뭐라고 했다. 왜 아들을 이렇게 키우냐"며 경찰이 어머니에게 한 말을 전했다.그러면서 "그때 엄마한테 미안한 생각이 많았다. 내가 이런 삶을 살아서 엄마가 경찰서에서 모욕을 당하고. 그 기억을 못 잊고 있다"고 토로했다.또 하리수는 어머니가 "꼭 이렇게 살아야겠냐"고 묻자 "엄마 지금까지 날 믿고 지지해줬잖아. 내가 이렇게 살아보고 아니다 싶으면 돌아갈게. 지금 나한테는 지금 삶이 맞는 것 같아"라고 답했다고 밝혔다.이에 어머니도 "그래 네가 결정한 거니까 살아봐라"며 뜻을 받아들였지만, 1995년 수술비를 모아 수술을 결심하자 다시 "꼭 해야겠냐"고 물었다.이를 두고 하리수는 "그때 제가 가장 힘들었던 것 같다. 엄마에게 불효를 했다"고 털어놨다.하리수는 1995년 성전환 수술을 했다. 그는 "당시에 국내에 성전환 수술 병원이 서울에 개인 성형외과, 대학병원, 부산 대학병원. 3군데가 있었다"고 설명했다.그러자 최홍림이 "태국에서 안 하고?"라고 물었고, 하리수는 "그건 2000년대 이후다. 태국에서 하기 시작한 건"이라고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr