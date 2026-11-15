윤영인이 김연경 감독의 지도를 받던 중 눈물을 쏟는다./사진제공=MBC

윤영인이 김연경 감독의 지도를 받던 중 눈물을 쏟는다./사진제공=MBC

'필승 원더독스' 윤영인이 김연경 감독의 집중 지도를 받던 중 끝내 눈물을 쏟는다.오는 15일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 6회에서는 시즌2 세 번째 경기인 실업팀 강호 포항시체육회와의 맞대결을 앞두고 전력을 재정비하는 '필승 원더독스'(이하 원더독스)의 모습이 공개된다.이날 원더독스는 포항시체육회전을 앞두고 경기 준비에 속도를 낸다. 특히 황연주와 츠바키에 이어 팀에 합류할 새로운 선수가 등장할 예정이라 궁금증을 자아낸다. 해당 선수는 트라이아웃 당시 김연경 감독과 코치진의 눈길까지 사로잡았던 인물로, 2연승의 상승세 속에서도 김연경 감독이 또 한 번 영입 카드를 꺼낸 배경에 관심이 쏠린다.부진에 빠진 아포짓 스파이커 윤영인을 위한 김연경 감독과 코치진의 특훈도 진행된다. 김연경 감독은 일대일 비디오 미팅을 열어 윤영인과 함께 경기 영상을 면밀히 분석하며 날카로운 피드백을 전하고, 선배이자 감독으로서 조언과 따끔한 지적을 아끼지 않는다. 여기에 코치진까지 합세해 윤영인의 경기력 끌어올리기에 힘을 보탠다.매서우면서도 진심 어린 김연경 감독의 가르침에 끝내 눈물을 보인 윤영인은 "달라져야겠다"며 굳은 각오를 다진다.윤영인과 오랜 라이벌인 포항시체육회 박현주의 맞대결도 성사된다. 실업팀은 물론 두 차례의 원더독스 트라이아웃까지 치열한 경쟁을 이어온 두 선수가 이번에는 상대팀으로 마주하게 된 것. 자존심을 건 승부 속에서 윤영인이 반전을 만들어낼 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr