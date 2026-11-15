배우 육성재가 9살 연상 박민영과의 로맨스 호흡에 만족감을 표했다. / 사진제공=SBS

배우 육성재가 9살 연상 박민영과의 로맨스 호흡에 만족감을 표했다. / 사진제공=SBS

배우 육성재가 9살 연상 박민영과의 로맨스 호흡에 만족감을 표했다. / 사진제공=SBS

배우 육성재가 9살 연상 박민영과의 로맨스 호흡에 만족감을 표했다. 1995년생인 육성재는 1986년생 박민영과 연상연하 커플로 호흡을 맞춘다. 그는 촬영을 거듭할수록 호흡이 좋아졌다며 리허설에서 대본을 읽기만 해도 서로의 연기가 그려질 정도였다고 밝혔다.오는 25일 첫 방송 되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 오피스 로맨스다.육성재는 극 중 따뜻하고 다정한 성격을 지닌 인턴 한선우 역을 맡았다. 그는 서면 인터뷰를 통해 "지금까지 해왔던 장르와 달리 현실적이고 공감이 될 수 있는 작품을 하고 싶었다"며 출연을 결심한 이유를 설명했다.한선우와 자신의 싱크로율은 50%라고 밝혔다. 육성재는 "난 속으로만 할 것 같은 생각을 선우는 부담스럽지 않게 직접 표현하는 캐릭터"라며 "한선우는 나와 거리가 먼 F성향과 다정함을 갖고 있다"고 말했다.캐릭터를 이해하기 위한 노력도 기울였다. 그는 "촬영에 들어가기 전 감성적이고 다정한 친구들을 만나 이야기하며 관찰했다"며 "친구들이 저런 식으로 말하는구나, 저렇게 생각할 수도 있구나"라고 느꼈다고 전했다. 이를 통해 자신과 다른 성향의 한선우에게 몰입할 수 있었다고 덧붙였다.데뷔 후 처음으로 직장인 역할에 도전한 소감도 전했다. 육성재는 "전작에서는 순간이동이나 허공 답보를 했는데 선우는 땅에 발을 붙이고 걸어 다니다 보니 조금 색달랐다"고 너스레를 떨었다. 이어 "선우가 극 중 오토바이를 타는 장면이 있는데, 허공답보보다 스릴이 있었다"며 "첫 인턴 연기였는데 좋은 상사인 박민영 선배를 만나 즐겁게 촬영했다"고 밝혔다.박민영과의 연기 호흡에 만족감을 나타냈다. 육성재는 "극 중 차장인 강이지와 인턴인 한선우는 혐관으로 시작해 회차를 거듭할수록 케미가 상승하는데, 현장에서 나와 박민영 선배가 촬영을 거듭할수록 호흡이 너무 좋아졌다"고 말했다. 이어 "리허설 때 같이 리딩만 해도 서로의 연기가 머리에 그려져서 편하게 연기했다"고 덧붙였다.두 사람의 로맨스를 지켜볼 관전 포인트도 짚었다. 그는 "'선우가 언제부터 이지를 향한 마음이 생겼을까?' 보시는 분들마다 해석이 다를 수 있다"며 "그걸 생각하며 보시는 게 포인트"라고 설명했다. 이어 "선우로 인해 변화하는 이지와 이지가 사랑을 알아가는 순간들을 설렘 가득하게 촬영했으니 인상 깊게 봐주셨으면 한다"고 당부했다.육성재는 작품의 핵심 메시지로 공감과 위로를 꼽았다. 그는 "'나인 투 식스'는 직장 생활의 현실적인 고충과 고민을 혼자가 아니라 함께 해결해 나가는 사람들의 이야기를 담고 있다"며 "많은 사람에게 공감과 위로로 다가갈 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr